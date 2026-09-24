Seis trabajadores agrícolas murieron en el este de Ucrania y otras dos personas en Kiev como consecuencia de una andanada de drones y misiles rusos lanzados este jueves.
Seis trabajadores agrícolas murieron en el este de Ucrania y otras dos personas en Kiev como consecuencia de una andanada de drones y misiles rusos lanzados este jueves.
El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, que se encontraba en Nueva York en busca de más apoyo occidental para endurecer las sanciones contra el Kremlin, acusó a Rusia de atacar deliberadamente infraestructuras civiles.
Imágenes difundidas por los servicios de emergencia ucranianos mostraban vehículos calcinados y edificios aún humeantes en la capital tras los ataques de madrugada, que según las autoridades incluyeron potentes misiles balísticos.
Al menos dos personas murieron en Kiev, informó el primer ministro Sergii Koretski.
La capital ucraniana, con unos tres millones de habitantes, es desde hace varios días objetivo de bombardeos con drones, en medio de una intensificación de los ataques de largo alcance por ambas partes en guerra desde febrero de 2022.
En la región de Járkov, la fiscalía regional publicó fotografías del interior de un depósito destruido, donde podían verse montones de manzanas esparcidas por el suelo y un enorme agujero en el techo.
Según las autoridades, la bodega, situada en el distrito de Chuguiv, al sureste de Járkov, fue alcanzada mientras sus empleados seleccionaban verduras.
“Los datos preliminares indican que el enemigo utilizó un misil de crucero de pequeño tamaño conocido como ‘Banderol’”, señaló la fiscalía en un comunicado.
El Banderol es un arma híbrida de bajo costo que combina características de un misil de crucero y de un dron de ataque.
El ejército ruso la ha empleado ampliamente, en particular para saturar las defensas antiaéreas ucranianas.
En Odesa y sus alrededores, a orillas del mar Negro, las autoridades dijeron que los ataques rusos provocaron un incendio en un centro comercial y alcanzaron viviendas y negocios.
Los bombardeos se produjeron un día después de que una serie de ataques rusos dejara al menos siete muertos en Ucrania y provocara incendios en Kiev.
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