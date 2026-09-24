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Ataque ruso en Ucrania deja heridos y muertos, además, daños en vehículos y edificios. Foto: EFE/EPA/STATE EMERGENCY SERVICE
Ataque ruso en Ucrania deja heridos y muertos, además, daños en vehículos y edificios. Foto: EFE/EPA/STATE EMERGENCY SERVICE
/ STATE EMERGENCY SERVICE / HANDOUT
Por Agencia AFP

Seis trabajadores agrícolas murieron en el este de Ucrania y otras dos personas en Kiev como consecuencia de una andanada de drones y misiles rusos lanzados este jueves.

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