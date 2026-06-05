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Soldados ucranianos manejan un dron. Foto: EFE/ Markiian Lyseiko
Soldados ucranianos manejan un dron. Foto: EFE/ Markiian Lyseiko
Por Agencia EFE

La Marina ucraniana reconoció este viernes que uno de sus drones marítimos “perdió el control y acabó junto a las costas de Rumanía” y atribuyó el incidente, que causó la explosión del dron en el puerto de Constanza, a interferencias electrónicas rusas.

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