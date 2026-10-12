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Resumen

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El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, habla durante una rueda de prensa, en el Palacio Mariinski de Kiev, Ucrania, el 4 de octubre de 2026. (EFE/EPA/SERGEY DOLZHENKO)
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, habla durante una rueda de prensa, en el Palacio Mariinski de Kiev, Ucrania, el 4 de octubre de 2026. (EFE/EPA/SERGEY DOLZHENKO)
/ SERGEY DOLZHENKO
Por Agencia AFP

La Unión Europea abrirá el martes nuevos capítulos de negociación con Ucrania, un paso esencial en el largo camino de Kiev para adherirse al bloque.

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