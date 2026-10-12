La Unión Europea abrirá el martes nuevos capítulos de negociación con Ucrania, un paso esencial en el largo camino de Kiev para adherirse al bloque.

El lunes, los legisladores ucranianos aprobaron una ley que protege los derechos de las minorías nacionales, lo que elimina un importante obstáculo en la candidatura de Kiev para la adhesión.

La situación de la minoría de habla húngara en el oeste de Ucrania había sido durante mucho tiempo motivo de tensiones con Budapest, y Hungría había bloqueado la candidatura de Ucrania para ingresar en la UE, presentada oficialmente pocos días después de la invasión a gran escala de Rusia en febrero de 2022.

El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, aplaudió el lunes la decisión de los Estados miembros de la UE de abrir dos nuevos grupos de negociación con Ucrania y Moldavia.

“Esperamos abrir todos los grupos restantes lo antes posible”, dijo, y declaró: “Su futuro está en la UE. ¡Mantengamos el impulso!”.

Los aspirantes a miembros tendrán que realizar profundas reformas en sus países para cumplir con las normas de la UE, que abarcan desde política medioambiental hasta agricultura.

Para incorporarse al bloque, cada país candidato debe completar 35 capítulos de negociación y, además, obtener la aprobación unánime de los 27 Estados miembros.

La ratificación por cada Estado miembro puede realizarse mediante aprobación parlamentaria o referendo.

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