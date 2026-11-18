El gobierno de Volodímir Zelenski indicó que llevaba más de un mes preparando la operación, desgastando de forma progresiva las defensas del puente para finalmente enviar sobre este enjambres de drones y misiles. El Servicio de Seguridad de Ucrania reportó que, además del arco metálico, el segmento de la vía automovilística atacado fue “completamente destruido” y que la vía ferroviaria paralela también fue afectada.

Captura de video del 17 de noviembre de 2026 que muestra un misil volando hacia el puente de Crimea (puente de Kerch), que une Crimea con Rusia. (Foto: Telegram / @V_Zelensky_official / AFP). / HANDOUT

Zelenski calificó la incursión como “una operación sin precedentes en respuesta a los ataques rusos contra la infraestructura ucraniana”, a la vez que reivindicó la soberanía de su país sobre Crimea, territorio anexionado de facto por Moscú en el 2014.

“Hemos ofrecido repetidamente a Rusia medidas de desescalada y cada propuesta ha sido recibida con un rotundo rechazo. Rusia ataca nuestra infraestructura todos los días, incluidos puentes en Zaporiyia, Dnipró, Kyiv y la región de Odesa. Estamos reconstruyendo nuestra infraestructura, pero también le recordamos a Rusia que la guerra siempre volverá a donde comenzó”, publicó el presidente ucraniano en X.

Grateful to the Security Service of Ukraine, all units of Ukraine’s Defense Forces involved, Ukraine’s Minister of Defense, the Commander-in-Chief of the Armed Forces of Ukraine and the General Staff, and all our weapons manufacturers for an unprecedented operation in response to Russian strikes on our infrastructure. Today, everyone can see the consequences for the main military crossing from Russian territory into our Ukrainian Crimea. This is the result of the seventh stage of an operation carried out over several weeks, developed and coordinated by the Security Service of Ukraine together with the General Staff of the Armed Forces of Ukraine. Our warriors gradually destroyed air defense systems, radars, electronic warfare equipment, and other designated targets on the way to the final objective. For this, they used “Dovbush,” “Vendetta,” “Da Vinci,” “Sichen,” “Mich-2000,” “Ruta,” “Palianytsia,” “An-197,” “FP-1,” “FP-5 Flamingo,” and “R-360 Neptune.” Today, at the key stage, the “Palianytsia” drones performed exceptionally well, striking the road section of the bridge, while “Neptune” missiles, “Ruta” drones, and FP-5 drones struck the railway section. Using “Flamingo,” our warriors carried out a precision-guided strike – and the communications uplink worked flawlessly until the very last seconds. We have repeatedly offered Russia steps toward de-escalation – and every proposal has been met with loud rejection. Russia strikes our infrastructure every day, including bridges in Zaporizhzhia, Dnipro, Kyiv, and the Odesa region. We are restoring our infrastructure. But we are also reminding Russia that war will always return to where it began. Ukraine’s defensive capabilities are strong and will remain so, and we will never leave terror against our cities and people unanswered. I thank the true warriors of the Security Service of Ukraine, all our Defense Forces, our intelligence agencies, and EVERY manufacturer of weapons effectively used to defend Ukraine, Ukrainians, and our national interests. Glory to Ukraine! — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 17, 2026

Por su parte, Rusia confirmó el bombardeo del puente por medio de Serguéi Aksiónov, jefe de gobierno de Crimea, quien dijo que el tráfico por la esa vía fue suspendido.

Desde el Kremlin se ha admitido que hubo un ataque, aunque citando la afectación del puente como “menor”. Dmitri Peskov, portavoz presidencial ruso, afirmó que Vladimir Putin estaba al tanto de la situación y la había discutido con su ministro de Transporte, añadiendo que el puente será reconstruido “mejor que antes”.

UNA VÍA CLAVE

La idea de un puente que cruzara el estrecho de Kerch para unir Crimea con la península de Tamán se remonta al fin de la Rusia imperial. Durante la era soviética llegó a existir una vía temporal desde 1944 hasta 1945, aunque esta obra terminó colapsando.

Una vista tomada el 14 de octubre de 2022 muestra el puente Kerch que une Crimea con Rusia. (STRINGER / AFP).

En el 2010, Rusia y Ucrania firmaron un acuerdo para la construcción del puente; sin embargo, este proyecto binacional se vería suspendido por el acercamiento entre Kiev y la Unión Europea.

Con la anexión unilateral de Crimea, Moscú se volcó a la construcción por su propia cuenta e ideó la estructura como una pareja de puentes: uno destinado a autos y otro a trenes.

La carretera se inauguró en mayo del 2018, con el mismo Vladimir Putin conduciendo un camión sobre esta, mientras que la vía férrea fue abierta un año y medio después. Se calcula que la edificación tuvo un costo de US$ 3.600 millones.

La obra se extiende a lo largo de 18,1 km en su tramo ferroviario y 16,9 km en el caso de la ruta automovilística, siendo el puente más largo de Europa, por delante del Vasco da Gama de Portugal.

Putin durante la inauguración del puente de Kerch, que consolidaba logísticamente la anexión de Crimea. (Foto: AFP)

Enrique Banús, director del Instituto de Estudios Europeos de la Universidad de Piura (Udep), explica en diálogo con El Comercio que el puente de Kerch “es clave para el suministro de la población civil de Crimea y para el abastecimiento de tropas”.

El especialista sostiene su comentario en que se trata de la única vía de conexión física de la península con el territorio continental ruso que no pasa por las regiones ucranianas controladas por Moscú.

En medio de la guerra, la cadena logística que recorre el territorio ocupado hasta Crimea es blanco de ataques por parte de las fuerzas de Kiev, que lanzan incesantes operativos contra la retaguardia y redes de suministro rusas, dejando el puente de Kerch como una alternativa más segura para garantizar el aprovisionamiento de la península, que tiene 2,4 millones de habitantes.

No obstante, Banús explica que a esto debe sumarse un importante componente discursivo alrededor del nexo, que es visto por Putin como un símbolo reivindicatorio y de consolidación de la soberanía de Rusia sobre Crimea, cimentando la integración de la península con el resto del país euroasiático.

“Está fuera de toda duda que el puente tiene un valor simbólico y por eso no es la primera vez que (los ucranianos) lo atacan. Tiene un significado muy importante y Putin ha estado ahí reabriéndolo personalmente después de los ataques anteriores, incluso vestido de obrero.”, menciona el catedrático de la Udep.

Banús apunta que la implicación personal de Putin con el puente de Crimea es tan grande que le encomendó la construcción de este a Arkady Rotenberg, oligarca que no es un simple socio de negocios: es amigo de la infancia del mandatario ruso y uno de sus pocos confidentes.

Imágenes de la televisión pública rusa que muestran a Putin recorriendo en un automóvil una sección reconstruida del puente en 2022.

La adjudicación del levantamiento de la estructura fue encomendada a Stroygaznibtazh, la constructora de Rotenberg, sin una licitación abierta y a pesar de la falta de experiencia de la empresa en obras de esta naturaleza. El celo de Putin en torno al puente hizo que le volviera a confiar a su amigo las labores de reconstrucción posteriores a los ataques de Ucrania en el 2022 y el 2023 mediante decretos.

Jorge Antonio Chávez, especialista en relaciones internacionales y docente de la Académica Diplomática del Perú, comparte la misma consideración acerca del componente simbólico que tiene el puente de Kerch. El internacionalista refiere que la importancia que el Kremlin otorga a esta obra debe observarse no solo desde la inevitable relevancia estratégica, sino que también debe analizarse desde el irredentismo ruso y la visión de Putin acerca de su huella en la historia.

“Rusia consideraba que históricamente Crimea había sido suya, a pesar de que fue una decisión del gobierno soviético transferir ese territorio a la República Socialista Soviética de Ucrania. Al momento de la independencia ucraniana, Crimea era parte de la naciente república y esto fue perfectamente consentido por la Federación Rusa”, expone Chávez.

“Creo que el puente es una de las representaciones de lo que Putin entiende que será su legado: fortalecer la importancia estratégica de Rusia, pero también recuperar espacios que su país sentía que había perdido. Tenemos el caso de Crimea, el caso del Donbás o el tratar de recuperar su influencia en Europa oriental y central. De alguna manera el puente representa eso y también el liderazgo que Putin quiere tener sobre el mundo ruso en general. En ese sentido, la destrucción de una sección del puente no deja de ser algo relevante y simbólico”, agrega el profesor de la Academia Diplomática.

La ubicación de Crimea. (AFP).

El ataque doble de Ucrania contra el puente de Kerch se ha producido poco antes de que Putin partiera a la Cumbre de Cooperación Económica Asia – Pacífico (APEC), donde tiene previsto reunirse con sus pares de China y Estados Unidos el 19 de noviembre.

Los bombardeos han sido vistos por analistas y parte de la prensa internacional como un mensaje de Kiev a Moscú antes de dicha cita y no se han remitido a al puente de Crimea, pues también se registraron ataques contra centros de producción de hidrocarburos y otros establecimientos industriales de Rusia.

“No suelo creer en las coincidencias en temas de política internacional y hay que recordar cuál ha sido la narrativa que se ha estado impulsando desde Moscú con respecto esta cumbre: que la reunión de Shenzhen entre Xi Jinping, Putin y Donald Trump es una suerte de Conferencia de Yalta 2.0”, comenta Jorge Chávez al ser consultado sobre esta situación.

“La Conferencia de Yalta original (1945) reordenó la política europea, reasignó territorios y tuvo un impacto muy importante en el orden internacional de la posguerra. Esa reunión tuvo lugar en el palacio del Livadia, residencia de verano el zar Nicolás II, que justamente estaba en Yalta, una ciudad de Crimea. Por lo tanto, un ataque a una infraestructura emblemática del gobierno de Putin en esa península a puertas de un encuentro que ha sido considerado como una posible nueva conferencia de Yalta tiene un impacto simbólico muy importante”, remata el especialista.

El primer ministro británico Winston Churchill, el presidente estadounidense Franklin Roosevelt y el secretario general del Partido Comunista Soviético de la URSS, Joseph Stalin, en Yalta, Crimea, el 4 de febrero de 1945. (Foto de TASS / AFP) / -

Más allá de esta consideración, tanto Chávez como Banús sostienen que es muy difícil que Ucrania logre destruir por completo el puente y que esto no necesariamente afecta sus planes, pues el ahogar la cadena de suministro en Crimea puede hacerse sin recurrir a ello. De lograr ese cometido, Kiev lograría propinar un duro golpe al Kremlin.

“Perder la posibilidad de abastecer a Crimea sería catastrófico para la campaña de Rusia y su gobierno buscará evitarlo a toda costa con los sacrificios humanos y materiales que sean necesarios, porque eso sería un desprestigio total hacia afuera. A nivel interno hay un control de la información que haría que muchos ciudadanos no se enteraran de que se perdió el control del aprovisionamiento. Si bien hay medios independientes y blogueros críticos con la guerra y cómo se esta se conduce, su alcance es muy limitado”, matiza Banús.

“En algún momento se van a tener que llevar a cabo negociaciones y el punto de partida va a ser el prestigio de uno u otro gobierno. La posición (de fuerza) que tengan va a ser muy importante”, finaliza el docente de la Udep.

Línea de tiempo Ataques previos al puente 1 08/10/2022 Seis meses después del inicio de la guerra de Ucrania, el Servicio de Seguridad (SBU) de este último país hizo explotar un camión cisterna cargado con 21 toneladas métricas de explosivos en el tramo automovilístico del puente, provocando daños severos en este segmento y también afectando más de un kilómetro del camino ferroviario. El ataque dejó cuatro fallecidos y meses después se procesó en Rusia a tres sospechosos, a los que se acusó de terrorismo. 2 17/07/2023 Drones marítimos Sea Baby cargados de explosivos son enviados por el SBU y la Armada de Ucrania, impactando pilares del puente y ocasionando que un segmento de la carretera se derrumbe parcialmente, aunque sin mayor afectación del recorrido ferroviario. El incidente dejó dos civiles fallecidos y Rusia logró reparar el tramo dañado para octubre de ese año, incrementando la seguridad en el estrecho de Kerch. 3 03/06/2025 Ucrania detonó aproximadamente una tonelada métrica de explosivos en pilares submarinos del puente, con el SBU asegurando haber causado daños en los cimientos de la construcción. Rusia minimizó los daños, aunque la naturaleza submarina del ataque hizo que fuera difícil confirmar con fuentes externas el impacto real de dicha operación. 4 16/11/2026 Un grupo de drones impacta uno de los grandes arcos del puente, con imágenes satelitales posteriormente mostrando que este se había deformado e inclinado unos 15 grados, además de registrar daños en la carretera. Rusia confirmó que durante esa jornada derribó más de 1.400 drones enviados contra varias de sus regiones y se conoció que el tránsito por el puente fue cerrado. 5 16/11/2026 y 17/11/2026 Menos de 24 horas después del ataque previo, Ucrania emprendió una nueva ofensiva contra el puente con un enjambre de drones y misiles Flamingo. A causa del ataque, un arco y un tramo de la vía automovilística se derrumbaron, con informes de que parte del puente había caído sobre el área de navegación, lo que a su vez habría afectado a las embarcaciones procedentes del mar de Azov.

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