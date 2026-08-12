Ucrania cifra en más de 100.000 millones de rublos (1.051 millones de euros o 1.214 millones de dólares) los perjuicios económicos causados al gigante de comercio electrónico Wildberries, el Amazon ruso, con sus ataques de drones contra los almacenes y centros logísticos de la compañía.

El Servicio de Inteligencia Exterior de Ucrania aseguró en un mensaje en Telegram que la campaña de ataques contra Wildberries, que provocó el incendio y la destrucción de al menos 14 centros logísticos de la empresa, “ha destruido el modelo de negocio de la mayor plataforma de comercio electrónico de Rusia, que cada año vendía productos por un valor equivalente al 3 % del PIB nacional”.

PUEDES VER: Asciende a cinco número de muertos tras ataque ucraniano contra la región rusa de Bélgorod

Esta agencia ucraniana asegura que “las pérdidas directas de la empresa, que en pocas semanas ha perdido al menos el 20 % de su capacidad de almacenamiento, podrían superar los 100.000 millones de rublos y, en un escenario pesimista (para la empresa), alcanzar los 200.000 millones” de rublos (2.101 millones de euros o 2.428 millones de dólares)

Según Ucrania, las necesidades totales de financiación de Wildberries ya se estiman en 1,3 billones de rublos (13.660 millones de euros o 15.780 millones de dólares).

En la noche del 11 de agosto, Ucrania lanzó 400 UAVs a Rusia. Foto: @G_GomezJ/ X

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, justifica los ataques ucranianos a Wildberries, que comenzaron a mediados de julio, con el argumento de que la compañía rusa almacena suministros militares y componentes para drones.

VIDEO RECOMENDADO