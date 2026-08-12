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Resumen

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Esta imagen satelital muestra el almacén de Wildberries en Krasnodar, Rusia, después de los ataques ucranianos. (Foto por Imagen satelital ©2026 Vantor / AFP).
Esta imagen satelital muestra el almacén de Wildberries en Krasnodar, Rusia, después de los ataques ucranianos. (Foto por Imagen satelital ©2026 Vantor / AFP).
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Por Agencia EFE

Ucrania cifra en más de 100.000 millones de rublos (1.051 millones de euros o 1.214 millones de dólares) los perjuicios económicos causados al gigante de comercio electrónico Wildberries, el Amazon ruso, con sus ataques de drones contra los almacenes y centros logísticos de la compañía.

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