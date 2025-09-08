Roger Zuzunaga Ruiz
Roger Zuzunaga Ruiz

Cómo fue el mayor ataque aéreo de Rusia contra Ucrania que golpeó por primera vez un edificio gubernamental
Cómo fue el mayor ataque aéreo de Rusia contra Ucrania que golpeó por primera vez un edificio gubernamental

Cómo fue el mayor ataque aéreo de Rusia contra Ucrania que golpeó por primera vez un edificio gubernamental

El mayor ataque aéreo de Rusia desde el inicio de la guerra golpeó el domingo por primera vez la sede del gobierno de Ucrania, un gran complejo ubicado en Kiev cuyos pisos superiores terminaron envueltos en llamas. El masivo bombardeo se produce cuando se discute la posibilidad de desplegar fuerzas occidentales en ese país, algo que es rechazado por el presidente Vladimir Putin, quien advirtió que si ello pasa los soldados europeos se convertirán en objetivos legítimos de sus fuerzas.

