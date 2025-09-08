Cómo fue el mayor ataque aéreo de Rusia contra Ucrania que golpeó por primera vez un edificio gubernamental

En total, Rusia lanzó 810 drones suicidas Shahed y drones señuelo de diverso tipo, cuatro misiles balísticos Iskander-M/KN-23 y nueve misiles de crucero Iskander-K, según la Fuerza Aérea de Ucrania.

Aunque la mayoría fueron derribados por las defensas antiaéreas, 54 drones y nueve misiles golpearon objetivos en 33 zonas del país. Se trata de la mayor ofensiva aérea rusa desde que comenzó la guerra en febrero del 2022. Los ataques duraron más de siete horas.

Un incendio en el edificio del gobierno de Ucrania en Kiev, tras un ataque nocturno dde Rusia con misiles y drones. (Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania / AFP). / HANDOUT

El anterior mayor ataque se registró a principios de julio, cuando Ucrania fue bombardeada con 728 drones y 13 misiles que impactaron en ciudades de todo el país.

Este domingo, Yulia Svyrydenko, primera ministra de Ucrania, informó que el techo y los pisos superiores del edificio del Gabinete de Ministros resultaron dañados “debido a un ataque enemigo”.

“Restauraremos los edificios. Pero no podemos recuperar las vidas perdidas. El enemigo aterroriza y mata a nuestra gente todos los días en todo el país”, afirmó Sviridenko.

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores, Andrí Sibiga, resaltó en la red social X que “por primera vez desde el inicio de la guerra a gran escala, Rusia dañó el edificio del Gobierno de Ucrania en Kiev. Solo esto ya representa una grave escalada”.

Mientras que el presidente Volodymyr Zelensky informó que el masivo ataque ruso causó cuatro muertos y 44 heridos en todo el país.

Entre las víctimas mortales figura un bebé y una joven que fallecieron después de que un edificio residencial de nueve pisos fuera alcanzado en el distrito Svyatoshynsky, en Kiev.

Zelensky agregó que los bombardeos causaron daños en las ciudades de Zaporiyia, Kryvyi Rih y Odesa, así como en las regiones de Sumy y Cherníhiv.

El presidente ucraniano dijo confiar en una “respuesta contundente” de Estados Unidos.

“Es importante que los aliados reaccionen de manera global a este ataque”, manifestó.

Precisamente este domingo, el presidente Donald Trump reaccionó y dijo que está dispuesto a imponer nuevas sanciones a Rusia.

El ministerio de Defensa de Rusia informó que utilizó “armas de alta precisión” y drones para atacar sitios de ensamblaje y almacenamiento de drones, bases aéreas militares en el centro, sur y este de Ucrania, una instalación industrial y una instalación logística en las afueras de Kiev. No hizo referencia al edificio del Gabinete de Ministros.

El masivo bombardeo se produjo en medio de los esfuerzos de Trump por sentar en la mesa de negociaciones a Zelensky con Putin.

El portavoz de la Dirección Principal de Inteligencia Militar (GUR) de Ucrania, coronel Andriy Yusov, declaró el 5 de septiembre que Rusia puede producir actualmente 2.700 drones de ataque tipo Shahed al mes y una cantidad “significativa” no especificada de drones señuelo.



Un edificio emblemático

El humo se eleva sobre el edificio que alberga el Gabinete de Ministros de Ucrania en el centro de Kiev, el 7 de septiembre de 2025. (EFE/SERGEY DOLZHENKO). / SERGEY DOLZHENKO

El edificio del Gabinete de Ministros, levantado entre 1936 y 1938 por los arquitectos Iván Fomín y Pavlo Abrosimov, es una de las estructuras más emblemáticas y estratégicas de Ucrania.

Está ubicado en la céntrica calle Hrushevsky, en el distrito de Lypky —muy cerca de la Rada Suprema y del Palacio Mariinsky— y destaca por su monumental fachada semicircular, adornada con columnas corintias de hierro fundido y revestida con granito y labradorita.

Su cuerpo central alcanza los 10 pisos y más de 35 metros de altura, con alas laterales de siete a ocho plantas.

El edificio no solo es el corazón operativo del Ejecutivo ucraniano: desde el 2009 también alberga un museo dedicado a la historia de los gobiernos del país desde 1917.

Por su carga política y simbólica, el ataque de Rusia marca un hito en la escalada bélica, pues nunca antes esta sede había sido golpeada directamente.

Un ataque sincronizado

Un vehículo aéreo no tripulado (UAV) sobrevuela la capital ucraniana durante los ataques rusos en el centro de Kiev, Ucrania, el 7 de septiembre de 2025. (EFE/EPA/SERGEY DOLZHENKO). / SERGEY DOLZHENKO

Para Andrés Gómez de la Torre, especialista en temas de defensa e inteligencia, se trató de un ataque sincronizado que demuestra la capacidad logística de los rusos, que con ese tipo de acciones quieren remarcar que están dispuestos a seguir con esta guerra de desgaste que han planteado, porque a lo largo de la historia han demostrado que son capaces de resistir.

“Hay que destacar la capacidad que tienen de usar misiles de última generación, drones y la sincronización para dar buenos golpes”, dijo Gómez de la Torre a El Comercio.

Destacó que los rusos siguen lanzando drones shahed suicidas de origen iraní, algo que confirma que a pesar de que Irán ha sido golpeado militarmente por Israel y Estados Unidos, todavía tiene una fuerte relación con los rusos.

El dron Shahed de origen iraní. (AFP).

“Es un ataque sofisticado en cuanto a potencia de fuego, y esto también de alguna u otra manera proporciona una lectura en el sentido de que la variable logística de los rusos está perfectamente mantenida y con un poder creciente”, recalcó.

“Putin está envalentonado porque ha manejado su política exterior y de seguridad de una manera que ha contenido los ímpetus de la administración Trump para imponer o negociar la paz”, siguió Gómez de la Torre.

“Trump pensaba que con una política personal podría persuadir a lograr un acuerdo que por lo menos conduzca a una suerte de paz armada, pero esto no ha sucedido. Putin ha sabido jugar sus fichas y el escenario sigue siendo el mismo, donde hay una Rusia que sigue jugando a una guerra de desgaste que le es favorable”, anotó.

Indicó que es urgente el fortalecimiento de la defensa antiaérea de Ucrania.

Tropas de paz

El presidente ruso, Vladímir Putin, se reúne con el primer ministro eslovaco, Robert Fico (no aparece en la foto), en la Casa de Huéspedes de Estado Diaoyutai, en China, el 2 de septiembre de 2025. (Foto: Maxim Shemetov / AFP). / MAXIM SHEMETOV

La semana pasada, 26 países europeos se comprometieron en París a proporcionar garantías de seguridad a Ucrania una vez que haya un alto el fuego o un acuerdo de paz. Ello mediante una misión internacional de tropas y el fortalecimiento del ejército ucraniano y de su defensa antiaérea.

Pero Putin descartó de inmediato esa posibilidad. “Esa es una de las causas originales del conflicto, el acercamiento de Ucrania a la OTAN. Por eso, si aparecen allí tropas, especialmente ahora, durante las acciones militares, serán objetivos legítimos”, advirtió.

Agregó que no cree que sea posible un acuerdo de paz con Zelensky porque, aseguró, su mandato como presidente ha vencido.

