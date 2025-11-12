Cómo Ucrania intentó capturar un avión ruso MiG-31K con el misil hipersónico Kinzhal y dirigirlo a una base de la OTAN

El Servicio Federal de Seguridad (FSB) de Rusia afirmó haber frustrado un supuesto intento ucraniano de captar a pilotos para desviar un caza MiG-31K hacia una base de la OTAN en Rumania, una denuncia que da una idea de la dimensión de la guerra encubierta que se desarrolla entre Moscú y Kiev de manera paralela al campo de batalla. ¿Cómo fue la supuesta operación?

Según un comunicado del FSB, agentes de inteligencia de Ucrania, “bajo la supervisión de servicios especiales británicos”, intentaron reclutar a pilotos rusos ofreciéndoles 3 millones de dólares, y la promesa de ciudadanía en un país occidental, para que volaran un MiG-31K equipado con el misil hipersónico Kinzhal hacia la base de la OTAN en Constanța, Rumania.

Newsletter Vuelta al Mundo Francisco Sanz analiza cómo los eventos internacionales transforman el mundo, cada martes.

En ese lugar, de acuerdo con el FSB, el avión podría haber sido derribado con el objetivo de montar una operación de falsa bandera y posiblemente justificar una acción contra Rusia.

El FSB dijo que el Reino Unido desempeñó un papel de apoyo y coordinación en la presunta operación para captar a los pilotos rusos.

Un caza MiG-31K de Rusia. (Fotografía: Pavel Golovkin/AP).

¿Por qué se frustró el supuesto plan? El Servicio Federal de Seguridad afirmó que los pilotos “actuaron de manera patriótica” y comunicaron de inmediato los contactos de supuestos intermediarios ucranianos, lo que habría permitido montar una operación de contrainteligencia para frustrar el plan.

A manera de prueba, el FSB mostró en la televisión estatal rusa mensajes, grabaciones y declaraciones que, según ellos, implican a un intermediario vinculado con la operación.

Además, el FSB mencionó que la plataforma Bellingcat, con sede en el Reino Unido, habría sido utilizada como “cobertura informativa” o “fachada” de la operación, algo que la propia organización negó categóricamente, calificando la acusación de “absurda y sin fundamento”.

No existe una verificación independiente de lo denunciado por el FSB.

Los gobiernos de Ucrania, Reino Unido y Rumania no han reaccionado a la denuncia.

¿Ya pasó antes? En el contexto de la guerra en Ucrania iniciada en febrero del 2022 hay un antecedente que dio la vuelta al mundo.

El piloto ruso Maxim Kuzminov tras desertar. (Captura de video / MInisterio de Defensa de Ucrania).

En agosto del 2023, el piloto ruso Maxim Kuzminov desertó a Ucrania llevándose consigo un helicóptero Mi-8. A bordo de la nave iban otros dos militares rusos que no sabían de sus intenciones y que murieron a tiros al intentar huir cuando el aparato aterrizó en una base ucraniana.

Según fuentes ucranianas, Kuzminov habría contactado a la Inteligencia de Defensa de Ucrania (GUR), tras lo cual se pactó una operación, denominada Operación Synytsia, que culminó el 9 de agosto 2023 con su aterrizaje en Ucrania en un Mi-8.

En su momento, Kiev anunció que recibiría una recompensa equivalente a 500.000 dólares y garantías para su familia.

Seis meses después de su deserción, Kuzmínov murió acribillado a balazos en la localidad española de Villajoyosa, donde vivía bajo una falsa identidad.

¿Cómo son el MiG-31K y el misil hipersónico Kinzhal?

El MiG-31K es una versión modificada del interceptor soviético MiG-31, adaptado para portar el misil hipersónico Kinzhal Kh-47M2, una de las armas más sofisticadas del arsenal ruso.

La modificación del caza incluye refuerzos estructurales y un pilón central capaz de soportar el enorme misil Kinzhal.

Con capacidad de vuelo de casi tres veces la velocidad del sonido (Mach 2,8) y un techo operativo superior a los 20.000 metros, el avión puede lanzar el Kinzhal desde largas distancias, permitiendo a Rusia golpear objetivos a más de 1.500 kilómetros sin abandonar su propio espacio aéreo.

El misil, de unas cuatro toneladas de peso, puede alcanzar velocidades de hasta Mach 10.

Un aviador examina un caza MiG-31K de la Fuerza Aérea rusa que transporta un misil de crucero hipersónico Kinzhal. (AFP). / HANDOUT

El Kinzhal puede portar una cabeza de combate convencional estimada en torno a los 480–500 kilos, o una carga nuclear.

Cada unidad del sistema —avión y misil— representa un activo estratégico de alto valor, aunque su costo exacto no es público.

El número de cazas MiG-31K en servicio es reducido, se estima en solo unas decenas modificadas.

Moscú considera al MiG-31K una pieza clave de su capacidad de disuasión, y por ello la denuncia del FSB sobre un intento de capturarlo cobra una fuerte carga simbólica y propagandística.

Desde el inicio de la invasión rusa, el Kinzhal, lanzado desde aviones MiG-31K y Tu-22M3, ha sido empleado por Moscú en ataques selectivos contra objetivos de alto valor en territorio ucraniano.

El misil hipersónico Kinzhal. (AFP).

Rusia anunció sus primeros ataques con el Kinzhal en marzo de 2022, cuando atribuyó al misil hipersónico la destrucción de un supuesto depósito subterráneo de armas en Deliatyn y de un depósito de combustible en Konstantinovka.

A lo largo de 2022 y 2023 el arma fue usada de forma intermitente para atacar infraestructuras críticas como depósitos, instalaciones logísticas y puertos. Moscú afirmó que también neutralizó sistemas de defensa aliados. Entre los episodios más significativos figuran lanzamientos en torno a Odesa y varios ataques en los que Rusia afirmó haber eliminado objetivos militares estratégicos.

Por su parte, Ucrania ha reportado sobre numerosas intercepciones y derribos del Kinzhal gracias a los sistemas de defensa aérea suministrados por Occidente.

El primer derribo de un Kinzhal ampliamente divulgado por Kiev ocurrió en mayo del 2023, cuando Ucrania aseguró haber interceptado uno de estos misiles con un sistema Patriot.