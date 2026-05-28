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El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, y miembros del Alto Mando General asistieron a una rueda de prensa en Kiev, Ucrania, el 7 de noviembre de 2025. Foto: EFE/EPA/STRINGER
El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, y miembros del Alto Mando General asistieron a una rueda de prensa en Kiev, Ucrania, el 7 de noviembre de 2025. Foto: EFE/EPA/STRINGER
/ STRINGER
Por Agencia EFE

Ucrania comprará veinte nuevos modelos E/F del caza sueco Gripen con el último préstamo concedido por la Unión Europea (UE) y podrá recibirlos a partir de 2030, anunció este jueves el primer ministro de Suecia, Ulf Kristersson, durante la visita del presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

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