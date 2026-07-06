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Resumen

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El Ejército ucraniano confirmó este lunes ataques a tres refinerías situadas en las regiones rusas de Leningrado, Yaroslavl y Omsk, esta última situada a casi 2.500 kilómetros de la frontera ucraniana. Foto: EFE/@United24 Media
El Ejército ucraniano confirmó este lunes ataques a tres refinerías situadas en las regiones rusas de Leningrado, Yaroslavl y Omsk, esta última situada a casi 2.500 kilómetros de la frontera ucraniana. Foto: EFE/@United24 Media
Por Agencia EFE

El Ejército ucraniano confirmó este lunes ataques a tres refinerías situadas en las regiones rusas de Leningrado, Yaroslavl y Omsk, esta última situada a casi 2.500 kilómetros de la frontera ucraniana, e informó también de nuevos bombardeos contra una subestación eléctrica clave de Crimea y una terminal petrolera de la península del mar Negro anexionada por Rusia en 2014.

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