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Resumen

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Soldados ucranianos manejan un dron. Foto: EFE/ Markiian Lyseiko
Soldados ucranianos manejan un dron. Foto: EFE/ Markiian Lyseiko
Por Guillermo Vera Ayala

Ucrania acaba de crear un escuadrón policial de interceptación de drones para mitigar el daño a su población en ataques de Rusia. La Misión de Monitoreo de Derechos Humanos de la ONU en el país del este europeo señala que las muertes de civiles a causa de la guerra se han disparado durante la primera mitad de este año, con cerca de 1.400 fallecidos y otros 8.000 heridos.

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