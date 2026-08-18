Ucrania está desarrollando y probando sus propios misiles balísticos con el propósito de comenzar a utilizarlos contra territorio enemigo en cuestión de meses mientras sufre permanentes ataques rusos con armas de ese tipo.

Dos misiles balísticos, el FP-7 y el FP-9, serán presentados por su fabricante, Fire Point, en la feria de armamento DALO Industry Days 2026, que se celebrará este miércoles y jueves en Dinamarca, según informó la empresa ucraniana.

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Fire Point, una empresa privada conocida principalmente por sus drones de largo alcance FP-1 y FP-2 utilizados contra territorio ruso, prevé lanzar su primer ataque balístico a finales de 2026.

Proyectos de Ucrania

Los ataques pueden comenzar en un plazo de entre tres y seis meses, según declaró el exministro de Defensa Mijailo Fedorov en una entrevista con la cadena CBS News.

Ucrania busca maneras de hacer que sus ataques aéreos sean mucho más dañinos para Rusia, mientras ambos países permanecen inmersos en una guerra de desgaste cada vez más intensa.

Aunque Ucrania ya lanza cientos de drones cada noche contra instalaciones militares, centros logísticos e infraestructura petrolera, los misiles balísticos serían mucho más rápidos, más potentes y más difíciles de interceptar.

Según Fedorov, en los últimos meses se han intensificado los esfuerzos por desarrollar misiles balísticos propios de Ucrania.

La oficina de diseño estatal Pivdenne, con raíces en la producción de misiles desde la era soviética, ha logrado avances notables en el desarrollo del misil Sapsan, capaz de transportar alrededor de 500 kilos de explosivos a una distancia de hasta 500 kilómetros (km).

Según Fedorov, durante las pruebas realizadas este verano el misil demostró una mayor precisión, mientras que su coste de producción se redujo en un 30 %.

Fire Point también ha realizado pruebas con éxito.

Sus misiles, ambos lanzados desde plataformas terrestres móviles, tienen alcances declarados de 200 km (FP-7) y 855 km (FP-9).

Según la compañía, el FP-7, que lleva una ojiva de 150 kilos, también será modificado para interceptar misiles balísticos rusos, mientras que el FP-9 está diseñado para atacar objetivos terrestres y lleva una ojiva de 800 kilos.

Sin embargo, los expertos ucranianos coinciden en que se necesitará más tiempo para confirmar las características de los misiles y demostrar su eficacia en el campo de batalla.

Dos productores

En declaraciones a EFE, una fuente del sector de defensa ucraniano familiarizada con el desarrollo de los misiles comparó Fire Point con una empresa emergente que prioriza la velocidad para lograr resultados rápidos y corregir los fallos que se produzcan durante el proceso.

Si bien sus drones FP-1 y FP-2 han sido eficaces en ataques de largo alcance, el uso de los misiles de crucero FP-5 Flamingo, relativamente lentos, ha sido menos impresionante, y pocos han logrado escapar de las defensas aéreas rusas.

El desarrollo exitoso de misiles balísticos dificultaría enormemente la interceptación de este tipo de ataques por parte de los rusos debido a su compleja trayectoria y mayor velocidad, así como al número limitado de sistemas S-400 y similares capaces de detenerlos.

Según la misma fuente, el desarrollo del proyecto Sapsan por parte de la empresa estatal Pivdenne ha avanzado más lentamente en general, pero se espera que produzca buenos resultados, ya que las fallas se están eliminando metódicamente.

Obstáculos

La experiencia previa con misiles de crucero tecnológicamente menos complejos sugiere que es probable que el trabajo se retrase, ya que los misiles FP-5 y Neptune todavía se utilizan con menor frecuencia de la prevista a pesar de los planes anteriores para aumentar la producción.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, afirmó en el pasado que algunos socios extranjeros se muestran reacios a compartir tecnologías que acelerarían el desarrollo de misiles balísticos.

Las dos compañías que desarrollan misiles balísticos también se enfrentan a importantes limitaciones en materia de seguridad y recursos. Los ataques rusos tienen como objetivo regularmente las plantas de producción de Pivdenne y Fire Point. Esta última ha respondido descentralizando la producción, que ahora se realiza en 83 plantas en Ucrania y una en Dinamarca.

Los socios de Ucrania deberán ayudar a obtener el combustible para cohetes necesario para los lanzamientos de misiles balísticos, así como componentes a los que Ucrania no tiene acceso.

No obstante, Ucrania mantiene el optimismo. Para ganar, “debe superar a Rusia en cada ciclo tecnológico y debemos tomar decisiones las 24 horas del día, los 7 días de la semana”, subrayó Fedorov.