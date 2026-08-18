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El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, acompañado por el presidente de Serbia, pasa revista a la guardia de honor durante una ceremonia de bienvenida frente al Palacio de Serbia, en Belgrado, el 8 de agosto de 2026. (Andrej ISAKOVIC / AFP).
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, acompañado por el presidente de Serbia, pasa revista a la guardia de honor durante una ceremonia de bienvenida frente al Palacio de Serbia, en Belgrado, el 8 de agosto de 2026. (Andrej ISAKOVIC / AFP).
/ ANDREJ ISAKOVIC
Por Agencia EFE

Ucrania está desarrollando y probando sus propios misiles balísticos con el propósito de comenzar a utilizarlos contra territorio enemigo en cuestión de meses mientras sufre permanentes ataques rusos con armas de ese tipo.

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