Un tramo del puente que une Rusia con la península anexionada de Crimea cayó al agua como consecuencia de un bombardeo de Ucrania con misiles y drones, una operación muy simbólica antes de una reunión entre los dirigentes ruso, estadounidense y chino.

El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky aplaudió una “operación sin precedentes” llevada a cabo como “respuesta a los ataques rusos” contra las infraestructuras de su país desde el inicio de la invasión rusa a gran escala en 2022.

En las imágenes publicadas en las redes sociales, se ve cómo un tramo de esta infraestructura ha quedado destruido.

Según Zelensky, varios drones y misiles han impactado en las partes viaria y ferroviaria del puente de Crimea, una región anexionada por Moscú en 2014.

Grateful to the Security Service of Ukraine, all units of Ukraine’s Defense Forces involved, Ukraine’s Minister of Defense, the Commander-in-Chief of the Armed Forces of Ukraine and the General Staff, and all our weapons manufacturers for an unprecedented operation in response to Russian strikes on our infrastructure. Today, everyone can see the consequences for the main military crossing from Russian territory into our Ukrainian Crimea. This is the result of the seventh stage of an operation carried out over several weeks, developed and coordinated by the Security Service of Ukraine together with the General Staff of the Armed Forces of Ukraine. Our warriors gradually destroyed air defense systems, radars, electronic warfare equipment, and other designated targets on the way to the final objective. For this, they used “Dovbush,” “Vendetta,” “Da Vinci,” “Sichen,” “Mich-2000,” “Ruta,” “Palianytsia,” “An-197,” “FP-1,” “FP-5 Flamingo,” and “R-360 Neptune.” Today, at the key stage, the “Palianytsia” drones performed exceptionally well, striking the road section of the bridge, while “Neptune” missiles, “Ruta” drones, and FP-5 drones struck the railway section. Using “Flamingo,” our warriors carried out a precision-guided strike – and the communications uplink worked flawlessly until the very last seconds. We have repeatedly offered Russia steps toward de-escalation – and every proposal has been met with loud rejection. Russia strikes our infrastructure every day, including bridges in Zaporizhzhia, Dnipro, Kyiv, and the Odesa region. We are restoring our infrastructure. But we are also reminding Russia that war will always return to where it began. Ukraine’s defensive capabilities are strong and will remain so, and we will never leave terror against our cities and people unanswered. I thank the true warriors of the Security Service of Ukraine, all our Defense Forces, our intelligence agencies, and EVERY manufacturer of weapons effectively used to defend Ukraine, Ukrainians, and our national interests. Glory to Ukraine! — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 17, 2026

Captura de video del 17 de noviembre de 2026 que muestra un misil volando hacia el puente de Crimea (puente de Kerch), que une Crimea con Rusia. (Foto de Handout / Telegram / @V_Zelensky_official / AFP). / HANDOUT

“Uno de los arcos metálicos y el tramo de carretera que sostenía han quedado completamente destruidos”, y la parte ferroviaria ha sufrido daños, ha afirmado en un comunicado el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU), que participó en la operación.

Un alto cargo ucraniano declaró a la AFP que el ataque contra el puente no está directamente relacionado con la cumbre sin precedentes entre los presidentes ruso Vladimir Putin, estadounidense Donald Trump y chino Xi Jinping prevista el jueves.

“Una operación larga”

“Fue una operación larga, preparada durante más de un mes”, aseguró.

El gobierno ruso ha convocado una reunión de emergencia, anunciaron los medios estatales.

El puente, vital para la península y un símbolo político fuerte para Putin, será reparado y será “aún mejor que antes”, aseguró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

Dos personas también murieron en Crimea en un ataque con dron, según las autoridades locales.

El Ministerio de Defensa ruso afirmó, además, haber derribado 1.441 drones ucranianos, la segunda cifra diaria más alta del año, durante ataques nocturnos masivos.

Durante la noche Rusia bombardeó, por su parte, dos importantes puentes que cruzan el río Dniéper en Kiev, que ya habían sido blanco de ataques en las últimas semanas.

“Los ataques han alcanzado los puentes Norte y Sur de la capital”, ha indicado el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, en Telegram.

El alcalde dio cuenta de daños en los sistemas de infraestructuras críticas y cortes en el suministro de agua y calefacción en algunos barrios.

La circulación está interrumpida en los dos puentes, añadió.

Los ataques nocturnos causaron dos muertos en Kiev, otros dos en Zaporiyia (sur) y uno en Vinnytsia (suroeste), según las autoridades.

Los ataques rusos a la red eléctrica han dejado sin luz a 700.000 hogares en Dnipró y sus alrededores (centroeste), indicó el operador DTEK.

La ciudad de Chernivtsi, una capital regional del oeste, también se quedó sin electricidad, según su alcalde.

¿Un nuevo Yalta?

Esta ola de ataques se produce pese a los esfuerzos diplomáticos por poner fin a la guerra en Ucrania, desatada en febrero de 2022 con la invasión rusa.

El diálogo tropieza con profundas discrepancias entre Moscú y Kiev.

Rusia quiere un acuerdo amplio para reescribir “la arquitectura de seguridad de Europa”. Desde hace años ha pedido restricciones a la presencia de la OTAN en Europa central y oriental y limitaciones en el despliegue de tropas y equipos extranjeros en Ucrania.

Kiev y Europa exigen un alto el fuego en la guerra como paso previo para cualquier discusión sobre el tema.

El lunes los emisarios estadounidenses Jared Kushner y Steve Witkoff participaron en conversaciones con Ucrania y, “por primera vez, Europa estuvo plenamente representada” por los mismos “que la representarán en las negociaciones con los rusos”, destacó Zelensky.

El presidente Putin llegará el jueves a Shenzhen, en el sudeste de China, para reunirse con sus homólogos estadounidense y chino, al margen de la cumbre del foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

Este encuentro trilateral hace temer a Europa y a Ucrania que Rusia busque imponer una especie de “nuevo Yalta”, en referencia a la conferencia de 1945 durante la cual los líderes de la Unión Soviética, Estados Unidos y el Reino Unido dividieron el continente europeo en zonas de influencia, sentando las bases de la Guerra Fría.

El Kremlin rechazó todas las comparaciones con Yalta, “que no tienen nada que ver con la realidad”, declaró el lunes por la noche el portavoz del Kremlin, citado por las agencias rusas.