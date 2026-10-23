Ucrania confirmó este viernes que comenzarán pronto los preparativos para una tregua local que permita evacuar la ciudad sureña de Oleshki, ocupada por los rusos, en línea con lo anunciado este viernes por la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, que afirmó haber mediado el acuerdo.

“En el futuro próximo comenzará una operación para desbloquear la localidad de Oleshki y sus inmediaciones”, afirmó en redes sociales el jefe del grupo parlamentario gubernamental David Arajamia, que también forma parte del equipo que Ucrania envía a las negociaciones de paz.

“El objetivo es crear corredores humanitarios permanentes para la evacuación segura de civiles y el suministro de ayuda (humanitaria)”, agregó y señaló que para ello se proclamará un alto el fuego localizado, tal y como avanzó Melania Trump.

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Arajamia remitió para más detalles sobre la operación al defensor del pueblo de Ucrania, Dmitró Lubinets, que sin embargo todavía no se ha pronunciado este viernes al respecto.

“Éste ha sido un largo proceso en el que han participado muchas personas a diferentes niveles políticos. Nos gustaría señalar especialmente el papel del Papa y de la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump. Expresamos nuestra sincera gratitud”, señaló el diputado.

Melania Trump anunció este viernes que ha ayudado a concretar un acuerdo de alto el fuego local entre las fuerzas de Ucrania y Rusia, a partir del próximo 29 de octubre, en Oleshki, en la región sureña de Jersón, cuyos habitantes se encuentran en una situación que calificó de “crítica”.

La primera dama Melania Trump participa en la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca en Washington, D.C., EE. UU., el 25 de abril de 2026. Foto: EFE/EPA/Yuri Gripas / Yuri Gripas / POOL

Según la Casa Blanca, la primera dama “inició conversaciones con ambos países y, en su función oficial de Intermediaria Exclusiva, logró que las partes acordaran los objetivos, los procedimientos técnicos, el calendario, los procesos y las condiciones” del cese el fuego localizado.

Ya la semana pasada el papa León XIV pidió al presidente de Rusia, Vladimir Putin, desde el hospital romano en el que estaba ingresado, una tregua que permita la evacuación de la población civil y la llegada de ayuda humanitaria a Oleshki.

El Defensor del Pueblo ucraniano estima en unas seis mil las personas que se encuentran todavía en esa zona, situada en la orilla oriental del río Dniéper, en la ribera opuesta de la capital regional de Jersón, en manos de Ucrania.

Los habitantes de Oleshki se encuentran desde hace semanas sin apenas acceso a alimentos y medicamentos debido a las hostilidades y a un supuesto bloqueo del Ejército ruso, según las autoridades ucranianas.

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