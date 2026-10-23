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Resumen

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En esta captura de video tomada de una grabación publicada por la presidencia de Ucrania el 8 de julio de 2023, el presidente de Ucrania Zelensky, levanta el puño mientras visita la Isla de las Serpientes (Isla Zmiinyi), en la región de Odesa. (Foto de SERVICIO DE PRENSA PRESIDENCIAL UCRANIANO / AFP)
En esta captura de video tomada de una grabación publicada por la presidencia de Ucrania el 8 de julio de 2023, el presidente de Ucrania Zelensky, levanta el puño mientras visita la Isla de las Serpientes (Isla Zmiinyi), en la región de Odesa. (Foto de SERVICIO DE PRENSA PRESIDENCIAL UCRANIANO / AFP)
/ HANDOUT
Por Agencia EFE

Ucrania confirmó este viernes que comenzarán pronto los preparativos para una tregua local que permita evacuar la ciudad sureña de Oleshki, ocupada por los rusos, en línea con lo anunciado este viernes por la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, que afirmó haber mediado el acuerdo.

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