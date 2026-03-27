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El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha. (Foto: Wojtek RADWANSKI / AFP).
El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha. (Foto: Wojtek RADWANSKI / AFP).
/ WOJTEK RADWANSKI
Por Agencia EFE

El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, dijo este viernes que Rusia está suministrando a Irán no solo datos satelitales, inteligencia y recursos, sino también drones de combate, lo que confirma, según él, la cooperación de los regímenes de Moscú y Teherán para socavar la seguridad en Europa y Oriente Medio.

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