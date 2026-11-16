Los negociadores de Ucrania, Estados Unidos y Europa mantuvieron sus primeras conversaciones conjuntas sobre futuras negociaciones con Rusia, que está recibiendo más misiles balísticos de Corea del Norte, afirmó este lunes el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky.

Según el mandatario, los emisarios estadounidenses Jared Kushner y Steve Witkoff participaron en las conversaciones de forma telemática, y también lo hicieron “por primera vez” los representantes europeos que intervendrán “en las negociaciones con los rusos”.

En esas conversaciones, el Viejo Continente estará representado por delegados de Francia, Reino Unido, Alemania, Polonia, Italia y la UE.

MIRA AQUÍ: El Kremlin niega que planee usar la tregua en Kostiantínivka para reagrupar sus fuerzas

Según Zelensky, la reunión de este lunes, a la que también asistió un representante de la OTAN, “no fue fácil, pero hay un resultado”.

Por su parte, Kushner aseguró que se logró un “avance” en los esfuerzos para poner fin a la guerra.

“Aunque gran parte del debate público se centra en las diferencias entre las partes, seguimos viendo cómo surgen ideas positivas y constructivas gracias a debates serios lejos del foco público”, indicó el emisario estadounidense en X.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, dirige una reunión del Consejo Presidencial para el Desarrollo de la Cultura Física y el Deporte en Moscú el 12 de noviembre de 2026. (Foto de Sergei Bulkin / AFP). / SERGEI BULKIN

“Persisten desafíos importantes” pero “estamos avanzando, en estrecha coordinación con Rusia, Ucrania y Europa, hacia un resultado que pueda poner fin a esta guerra, fortalecer la seguridad europea y crear las bases para una paz duradera”, sostuvo.

Por otro lado, Zelensky advirtió que Rusia está recibiendo “docenas de misiles al mes” de Corea del Norte, y pidió a los aliados europeos que envíen más armas para que Ucrania pueda responder.

Corea del Norte se ha convertido en uno de los aliados más cercanos de Rusia desde que lanzó la invasión de Ucrania en 2022.

VIDEO RECOMENDADO