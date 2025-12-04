Ucrania pide una “paz justa” con garantías de seguridad y no un “apaciguamiento” de Rusia

Ucrania demandó este jueves en Viena una “paz justa” basada en garantías de seguridad y no en un “apaciguamiento” de Rusia, durante la intervención de su ministro de Exteriores, Andrii Sibiha, ante el Consejo Ministerial de la OSCE.

“Hoy Rusia no quiere parar su guerra contra Ucrania. Mañana, no parará en su expansión de la guerra más dentro de Europa”, advirtió el jefe de la diplomacia ucraniana, que dijo que su país quiere una paz que sea sostenible.

Sibiha afirmó que Ucrania quiere la paz “más que nadie” y agradeció a Estados Unidos y a los socios europeos su apoyo, pero advirtió de que cualquier acuerdo debe ser duradero y basado en garantías creíbles de seguridad.

“La paz debe ser sostenible, y la seguridad debe estar garantizada por fuerza real y por garantías reales. La seguridad debe ser la base de todo lo demás”, subrayó.

El ministro ucraniano recordó que Europa ha sufrido demasiados acuerdos injustos en el pasado y “todos ellos sólo condujeron a nuevas catástrofes”.

Sibiha añadió que “no debería haber lugar para criminales de guerra en esta mesa”, en referencia a la delegación rusa, y tras recordar los crímenes de guerra cometidos por Moscú remarcó que “no habrá paz sin justicia y sin seguridad”.

“Tenemos que actuar para lograr una verdadera, justa y duradera paz para Ucrania, porque todo está relacionado y todavía recordamos los nombres de aquellos que traicionaron a las futuras generaciones en Múnich”, afirmó Sibiha.

El ministro se refirió así al acuerdo en 1938 entre Francia, Reino Unido, Italia y Alemania, que permitió al dictador alemán Adolf Hitler anexionarse parte de República Checa, algo conocido como el ‘apaciguamiento de Múnich’, que no evitó la Segunda Guerra Mundial.

“Algo así no debería repetirse de nuevo. Los principios deben ser intocables y necesitamos una paz real, no un apaciguamiento”, dijo Sibiha sobre los principios de la OSCE, entre los que se incluyen la integridad territorial y la renuncia a la fuerza para solventar conflictos.

La Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) reúne a 57 Estados de América del Norte, Europa y Asia Central y es el único foro regional de seguridad en el que EE.UU. y Rusia se sientan en la misma mesa.