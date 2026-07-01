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Resumen

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El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, habla durante una conferencia de prensa en Kiev, Ucrania, el 3 de junio de 2026. (EFE/EPA/SERGEY DOLZHENKO)
El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, habla durante una conferencia de prensa en Kiev, Ucrania, el 3 de junio de 2026. (EFE/EPA/SERGEY DOLZHENKO)
/ SERGEY DOLZHENKO
Por Agencia AFP

Ucrania firmó el martes un contrato con Suecia para adquirir 16 cazas Gripen E, informó el fabricante de aeronaves Saab, que valoró el acuerdo equivalente a 2.530 millones de dólares.

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