Saab indicó que planea entregar los cazas a la Administración Sueca de Material de Defensa (FMV) entre 2029 y 2030.
El contrato también incluye repuestos, artículos asociados y equipos.
Durante una visita al país escandinavo a finales de mayo, Zelensky anunció que Kiev compraría hasta 20 cazas Gripen E, mientras que Suecia dijo que donaría 16 modelos C/D más antiguos para reforzar la defensa aérea del país.
Zelensky afirmó el martes que los 16 aviones más antiguos serían transferidos a la fuerza aérea de Ucrania a comienzos de 2027, tal como se había acordado previamente con el primer ministro sueco Ulf Kristersson.
El presidente ruso, Vladimir Putin, descartó este viernes 5 de junio reunirse en un futuro próximo con su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky, para quien es una prueba más de que "no quiere poner fin a la guerra". (AFP)