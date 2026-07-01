Ucrania firmó el martes un contrato con Suecia para adquirir 16 cazas Gripen E, informó el fabricante de aeronaves Saab, que valoró el acuerdo equivalente a 2.530 millones de dólares.

“Junto con Suecia, seguimos reforzando la aviación de combate de Ucrania”, declaró el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en un comunicado aparte en Facebook.

Saab indicó que planea entregar los cazas a la Administración Sueca de Material de Defensa (FMV) entre 2029 y 2030.

El contrato también incluye repuestos, artículos asociados y equipos.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky; y el mandatario de Rusia, Vladimir Putin. (Ludovic MARIN / Ramil SITDIKOV / AFP)

Durante una visita al país escandinavo a finales de mayo, Zelensky anunció que Kiev compraría hasta 20 cazas Gripen E, mientras que Suecia dijo que donaría 16 modelos C/D más antiguos para reforzar la defensa aérea del país.

Zelensky afirmó el martes que los 16 aviones más antiguos serían transferidos a la fuerza aérea de Ucrania a comienzos de 2027, tal como se había acordado previamente con el primer ministro sueco Ulf Kristersson.