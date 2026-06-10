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Ucrania ataca Rusia con misiles. Foto: Volodymyr Zelenskyy/X
Ucrania ataca Rusia con misiles. Foto: Volodymyr Zelenskyy/X
Por Agencia EFE

Una empresa militar ubicada en Cheboksari, a 600 kilómetros al este de Moscú, fue atacada por drones y misiles de crucero la pasada madrugada, mientras la parte rusa se jactó de haber interceptado más de 300 vehículos aéreos no tripulados en todo el país.

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