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Resumen

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Bomberos trabajan en un edificio residencial dañado por un ataque con drones rusos en Járkov el 12 de octubre de 2026, en el contexto de la invasión rusa de Ucrania. (Foto de SERGEY BOBOK / AFP).
Bomberos trabajan en un edificio residencial dañado por un ataque con drones rusos en Járkov el 12 de octubre de 2026, en el contexto de la invasión rusa de Ucrania. (Foto de SERGEY BOBOK / AFP).
/ SERGEY BOBOK
Por Agencia EFE

Rusia atacó anoche infraestructura energética en la región de Zhitómir del norte de Ucrania, según denunció el jefe de la Administración Militar de la zona, Vitali Buchenko.

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