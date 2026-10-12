Rusia atacó anoche infraestructura energética en la región de Zhitómir del norte de Ucrania, según denunció el jefe de la Administración Militar de la zona, Vitali Buchenko.

El ataque se produce después de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, anunciara un supuesto acuerdo de tregua con Moscú y Kiev para que ambas partes se abstuvieran de atacar sus respectivas infraestructuras energéticas, a la que el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, se mostró dispuesto a sumarse pese a no haber sido informado de ningún compromiso en este sentido.

Zelensky ya dijo en su discurso a la nación de anoche, grabado horas después del anuncio de Trump, que Rusia había atacado una central eléctrica en la región de Járkov del noreste de Ucrania.

Trump anunció la supuesta tregua energética el domingo tras relajar las sanciones a Rusia el viernes para permitir la venta de diésel ruso en EE.UU. y en los mercados internacionales.

Un bombero extingue un incendio en un edificio residencial dañado por un ataque con drones rusos en Járkov el 12 de octubre de 2026, en el contexto de la invasión rusa de Ucrania. (Foto de SERGEY BOBOK / AFP) / SERGEY BOBOK

Zelensky denunció que la decisión de Trump permitirá al presidente ruso, Vladimir Putin, ingresar miles de millones de dólares que destinará a seguir financiando la guerra contra Ucrania.

Trump ha exigido a Kiev que deje de atacar las refinerías rusas por el impacto que estos bombardeos tienen sobre la estabilidad del mercado del petróleo y sus derivados.

Ucrania ha dejado claro que seguirá atacando las refinerías rusas a menos que el Kremlin ordene el cese de los ataques al sistema energético ucraniano.

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