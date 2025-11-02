Ucrania informa de ataques nocturnos rusos con misiles y drones que dejaron seis muertos

La Fuerza Aérea ucraniana registró la noche pasada ataques enemigos con dos misiles balísticos Iskander-M y con 79 drones, de los cuales fueron neutralizados 67, mientras las autoridades informaron de seis civiles muertos.

Los drones, entre ellos una cincuentena de drones kamikaze Shahed, aunque también había entre ellos aparatos no tripulados de ataque de tipo Gerbera, despegaron de las regiones rusas de Kursk, Milérovo, Oriol y Primorsko-Ajtarsk, de acuerdo con el parte de la Fuerza Aérea.

Según datos preliminares, las defensas aéreas lograron derribar o neutralizar 67 drones en el norte, sur y este del territorio ucraniano.

“Se registró el impacto de un misil balístico y de 12 drones de ataque en seis emplazamientos, así como la caída de fragmentos (de proyectiles) derribados en dos emplazamientos”, concluyó la Fuerza Aérea.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado informó en su canal de Telegram de que un total de seis civiles, entre ellos dos niños, han muerto por los ataques contra las regiones de Dnipropetrovsk (centro) y Odesa (sur).

En la región de Dnipropetrovsk, un misil y un dron golpearon una infraestructura civil en la localidad de Pishchanski a última hora del sábado.

“ El ataque mató a cuatro personas, incluidos dos niños de 11 y 14 años. Siete personas más fueron heridas ”, declaró la Fiscalía.

En la región de Odesa, de madrugada, un ataque con drones provocó el incendio de cinco camiones que estaban estacionados en un aparcamiento al aire libre en Izmail, en la frontera con Rumanía.

“Dos civiles murieron y otros tres fueron heridos”, afirmó la Fiscalía, que denunció los ataques como “otro crimen de guerra contra civiles cometido por las fuerzas armadas de la Federación Rusa”.

