icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Una refinería que fue alcanzada por un ataque de Ucrania con drones en Moscú, la capital de Rusia. (Captura de video).
Una refinería que fue alcanzada por un ataque de Ucrania con drones en Moscú, la capital de Rusia. (Captura de video).
Por Agencia EFE

Tres personas murieron y otras 21 personas, entre ellas varios menores, resultaron heridas este domingo en la región de Moscú por un ataque de Ucrania con drones en la principal jornada de las elecciones parlamentarias en Rusia, informaron las autoridades locales.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.