Tres personas murieron y otras 21 personas, entre ellas varios menores, resultaron heridas este domingo en la región de Moscú por un ataque de Ucrania con drones en la principal jornada de las elecciones parlamentarias en Rusia, informaron las autoridades locales.

De acuerdo con el gobernador de la región de Moscú, Andréi Voroviov, las víctimas mortales son una mujer de 44 años, su esposo y un hombre anciano que se encontraban en sus casas, cuando estas fueron atacadas por drones.

La hija del matrimonio fallecido, de 15 años, resultó herida y se encuentra en un hospital.

De los 21 heridos, 15, incluidos tres menores, fueron hospitalizados, indicó el gobernador.

Our long-range responses had a very significant impact in the Moscow region last night. One of Russia’s key oil industry facilities and the aggressor’s logistics facility were hit. These are billions of dollars that sustain the war machine. The systems used included FP-1, RZ-100,… pic.twitter.com/ka5mlDSgb7 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 20, 2026

En total, al menos 11 localidades de la región de Moscú informaron de distinto tipo de consecuencias por la caída de fragmentos de drones.

Según el alcalde de Moscú, Serguéi Sonianin, se trata del mayor ataque contra la capital de Rusia, en el que desde la jornada de ayer en las proximidades de la urbe fueron derribados más de 1.600 drones.

Un edificio de apartamentos de varias plantas dañado tras un ataque con drones en Kotelniki, en la región de Moscú, el 20 de septiembre de 2026. (Foto: AFP). / -

Un edificio de apartamentos de varias plantas dañado tras un ataque con drones en Kotelniki, en la región de Moscú, el 20 de septiembre de 2026. (Foto: AFP). / -

“El mayor ataque con drones enemigos jamás perpetrado contra Moscú ha sido repelido”, escribió Sobianin en redes sociales.

En el territorio de la capital, agregó, varios drones alcanzaron la refinería de petróleo y uno impactó contra un edificio residencial.

Según el regidor capitalino, el “ataque sin precedentes” buscaba perturbar las elecciones legislativas rusas, que comenzaron el viernes y concluirán esta noche.

“El enemigo fracasó”, aseguró Sobianin.

A la vez, el masivo ataque paralizó temporalmente el trabajo de los aeropuertos capitalinos, donde fueron cancelados o aplazados un centenar de vuelos.

Cerca de 30 aviones que se dirigían a la capital rusa tuvieron que aterrizar en otras ciudades por las consecuencias del ataque nocturno sobre la capital, informaron medios rusos.

El Comité de Instrucción ruso informó, por su parte, de la apertura de un caso penal por ataque terrorista sobre objetivos de la región de Moscú y la capital.