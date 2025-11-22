Guillermo Vera Ayala
Guillermo Vera Ayala

“Ucrania no cuenta con ningún margen de negociación”: Zelensky ante el dilema de responder al plan de paz de Trump
Estados Unidos presentó a Ucrania un plan de 28 puntos para poner fin al conflicto con Rusia. Una propuesta que contemplaba cesiones territoriales y la reducción de la milicia, lo que ha puesto en jaque al gobierno ucraniano.

