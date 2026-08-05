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Resumen

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Equipos de rescate trabajan en el lugar del ataque con misiles rusos contra un centro comercial en Kiev, Ucrania, el 5 de agosto de 2026. (EFE/EPA/SERHII DILIN).
Equipos de rescate trabajan en el lugar del ataque con misiles rusos contra un centro comercial en Kiev, Ucrania, el 5 de agosto de 2026. (EFE/EPA/SERHII DILIN).
/ SERHII DILIN
Por Agencia AFP

Ucrania no pudo derribar un solo misil durante el ataque nocturno ruso que dejó al menos 17 muertos en la región de Kiev, según un informe del ejército, mientras el presidente Volodymyr Zelensky volvió a pedir interceptores a sus aliados.

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