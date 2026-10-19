icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Personas caminan frente a un centro comercial dañado tras un ataque aéreo de Rusia en Kiev, Ucrania, el 19 de octubre de 2026. (Foto de OLEKSII FILIPPOV / AFP).
Personas caminan frente a un centro comercial dañado tras un ataque aéreo de Rusia en Kiev, Ucrania, el 19 de octubre de 2026. (Foto de OLEKSII FILIPPOV / AFP).
/ OLEKSII FILIPPOV
Por Agencia AFP

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, denunció este lunes que, “de nuevo”, su país no recibió “ningún aviso” de sus socios antes de los ataques con misiles balísticos rusos este lunes de madrugada.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.