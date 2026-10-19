El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, denunció este lunes que, “de nuevo”, su país no recibió “ningún aviso” de sus socios antes de los ataques con misiles balísticos rusos este lunes de madrugada.

“Se produjo un nuevo ataque de misiles balísticos rusos en varias tandas durante la noche y, de nuevo, no hubo ningún aviso previo de nuestros socios”, señaló el mandatario ucraniano en X, donde indicó que los rusos lanzaron 16 misiles balísticos contra Kiev y su región.

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Los periodistas de la AFP escucharon alertas aéreas y explosiones en la capital.

La semana pasada, Kiev afirmó que Estados Unidos no le había advertido de ataques similares, de modo que la gente no tuvo tiempo para ponerse a cubierta.

Un hombre retira escombros en el lugar de un ataque aéreo en Kiev el 19 de octubre de 2026, en medio de la invasión rusa de Ucrania. (Foto de OLEKSII FILIPPOV / AFP). / OLEKSII FILIPPOV

El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, negó este lunes que se hubiera producido una interrupción en el intercambio de información de inteligencia con Ucrania.

“No ha habido ninguna pausa”, declaró Rubio a periodistas durante una visita a Samarcanda, en Uzbekistán. Pero estimó que Zelensky “debe centrarse (...) en poner fin a la guerra”.

El presidente estadounidense Donald Trump, quien afirma haber llegado a un acuerdo con Rusia para garantizar las exportaciones de combustible a un cambio de la flexibilización de las sanciones, ha vuelto a arremeter contra Zelensky.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, habla durante una conferencia de prensa en una cumbre de la Unión Europea celebrada en Bruselas el 16 de octubre de 2026. (Foto de Nicolas TUCAT / AFP). / NICOLAS TUCAT

El domingo escribió en su plataforma Truth Social haber logrado “grandes avances” en las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania.

Pero afirmó: “A Zelensky no le importa y, francamente, con todo el dinero que, como es bien sabido, le está dando Europa... no quiere que esta guerra termine, y probablemente nunca lo ha querido”.

Zelensky reaccionó el lunes en las redes: “Ucrania nunca ha querido esta guerra, y hemos dado la bienvenida, literalmente, a CADA intento de nuestros socios por ponerle un final digno”.