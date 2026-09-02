Ucrania afirmó este miércoles haber notificado formalmente a la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), una agencia de la ONU, que el espacio aéreo ruso “no es seguro”, en medio de un aumento de ataques de drones en territorio ruso.

“En un contexto de escalada drástica del terror ejercido por Rusia contra Ucrania, el espacio aéreo ruso se vuelve cada vez más peligroso” y “no es seguro”, afirmó el ministro de Relaciones Exteriores ucraniano, Andrii Sibiga, en la red X.

“Instamos a todos a evitarlo”, advirtió.

“Rusia ha ignorado deliberadamente las amenazas existentes como resultado de su agresión contra Ucrania, lo que ya ha provocado varios incidentes en los últimos años”, agregó.

La OACI, que regula y establece normas para la aviación civil, no hizo de inmediato comentarios públicos.

Desde que Rusia invadió Ucrania en febrero de 2022, Kiev ha lanzado ataques con drones contra objetivos dentro de Rusia, alcanzando infraestructuras energéticas y militares a cientos de kilómetros del frente.

Los ataques tienen lugar mientras Moscú lanza cada noche oleadas de bombardeos con drones y misiles contra pueblos y ciudades ucranianas.

El organismo regulador de la aviación de Rusia cierra aeropuertos con regularidad en respuesta a los drones ucranianos.

En 2024, las defensas antiaéreas rusas derribaron accidentalmente un avión de pasajeros azerbaiyanos durante lo que Moscú calificó de ataque con drones ucranianos.

El espacio aéreo de Ucrania permanece cerrado desde la invasión rusa.