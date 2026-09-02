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Resumen

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El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, observa durante una rueda de prensa conjunta con el presidente de Estonia tras sus conversaciones en Kiev el 25 de agosto de 2026. (Foto de Sergei Supinesky / AFP).
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, observa durante una rueda de prensa conjunta con el presidente de Estonia tras sus conversaciones en Kiev el 25 de agosto de 2026. (Foto de Sergei Supinesky / AFP).
/ SERGEI SUPINSKY
Por Agencia AFP

Ucrania afirmó este miércoles haber notificado formalmente a la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), una agencia de la ONU, que el espacio aéreo ruso “no es seguro”, en medio de un aumento de ataques de drones en territorio ruso.

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