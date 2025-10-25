El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, habla con los medios de comunicación tras la reunión de la «Coalición de los Dispuestos» celebrada en Londres, Reino Unido, el 24 de octubre de 2025. Foto: EFE/EPA/TOLGA AKMEN
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, habla con los medios de comunicación tras la reunión de la «Coalición de los Dispuestos» celebrada en Londres, Reino Unido, el 24 de octubre de 2025. Foto: EFE/EPA/TOLGA AKMEN
/ TOLGA AKMEN / POOL
Ucrania pide a sus aliados protección aérea tras bombardeos rusos que dejaron cuatro muertos
El presidente ucraniano, , pidió nuevamente el sábado a sus aliados proteger el espacio aéreo de su país, pocas horas después de que e hirieran a otras 20 durante la noche.

El día anterior, Zelensky y sus aliados se reunieron en Londres para discutir el suministro de armas de largo alcance y sistemas de protección aérea a Kiev.

Francisco Sanz

“Nuestros socios disponen de los sistemas necesarios y pueden ayudar a defender a Ucrania” contra los misiles balísticos rusos utilizados en , explicó el dirigente ucraniano en redes sociales.

Zelensky dijo que hay que prestar “especial atención a los sistemas Patriot”, las costosas baterías antiaéreas de diseño estadounidense, eficaces contra estos misiles.

En la madrugada del sábado, “nueve misiles balísticos Iskander-M” y “64 drones de ataque”, entre otros, según la Fuerza Aérea ucraniana, que afirmó haber destruido 50 drones y cuatro misiles.

El ataque mató a dos personas e hirió a otras 12 en Kiev, según informó su alcalde, Vitali Klitschko, en redes sociales.

Hacia las cuatro de la mañana, los periodistas de la AFP en Kiev oyeron el silbido característico de los misiles, así como potentes detonaciones.

También observaron a los bomberos luchando contra las llamas que devoraban un depósito, mientras que se declaraban importantes incendios en dos barrios de la capital, según fuentes municipales.

Bomberos ucranianos extinguen un incendio en un almacén de alimentos tras un ataque con misiles rusos en Kiev en la madrugada del 25 de octubre de 2025, en medio de la invasión rusa de Ucrania. Foto: Genya SAVILOV / AFP
Bomberos ucranianos extinguen un incendio en un almacén de alimentos tras un ataque con misiles rusos en Kiev en la madrugada del 25 de octubre de 2025, en medio de la invasión rusa de Ucrania. Foto: Genya SAVILOV / AFP
/ GENYA SAVILOV

En el centro-este del país, “un rescatista murió y otro resultó herido tras un ataque con misiles contra la comunidad de Petropavlivska, en la región de Dnipropetrovsk”, informó el ministerio del Interior en redes sociales.

En la misma región, “una mujer también murió y siete personas resultaron heridas”, indicó el ministerio, y explicó que “camiones de bomberos, edificios residenciales y tiendas sufrieron daños”.

Por su parte, el ministerio de Defensa ruso afirmó haber atacado “, así como infraestructuras energéticas que permiten su funcionamiento”.

Con la bajada de las temperaturas, Rusia multiplica los ataques contra las infraestructuras energéticas de , lo que hace temer un duro invierno para los ucranianos.

Zelensky declaró el sábado que, desde principios de año, Rusia ha lanzado contra Ucrania “alrededor de 770 misiles balísticos” y más de “50 misiles Kinjal” hipersónicos, difíciles de interceptar para la defensa aérea.

Gran parte de Ucrania se encontraba este miércoles 22 de octubre sin electricidad tras ataques rusos que dejaron al menos seis muertos, un día después de conocerse el aplazamiento de la cumbre entre Donald Trump y Vladimir Putin. (AFP)

