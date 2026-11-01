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Resumen

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El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, habla durante una rueda de prensa, en el Palacio Mariinskyi de Kiev, Ucrania, el 22 de octubre de 2026. Foto: EFE/EPA/SERGEY DOLZHENKO
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, habla durante una rueda de prensa, en el Palacio Mariinskyi de Kiev, Ucrania, el 22 de octubre de 2026. Foto: EFE/EPA/SERGEY DOLZHENKO
Por Agencia EFE

Las autoridades ucranianas pidieron este domingo mantener abierto el acceso humanitario a Oleshki después de que expire, esta noche, el alto el fuego establecido en el frente de Jersón para hacer llegar ayuda humanitaria a esta localidad ocupada y evacuar a parte de su población, en una misión dada por concluida el sábado con éxito.

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