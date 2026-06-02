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Esta fotografía muestra ataques con misiles rusos en Kiev el 2 de junio de 2026, en medio de la invasión rusa de Ucrania. (Foto de Sergei SUPINSKY / AFP).
Esta fotografía muestra ataques con misiles rusos en Kiev el 2 de junio de 2026, en medio de la invasión rusa de Ucrania. (Foto de Sergei SUPINSKY / AFP).
/ SERGEI SUPINSKY
Por Agencia EFE

El ministro de Exteriores de Ucrania, Andrí Sibiga, pidió este martes tras un nuevo ataque masivo ruso en el que hasta treinta misiles rusos impactaron en objetivos, que la Unión Europea empiece a destinar dinero del llamado Fondo Europeo de Apoyo a la Paz al programa PURL, por el que Ucrania compra a EE.UU. con dinero de países sobre todo europeos misiles antibalísticos y más sistemas Patriot con los que se lanzan estos misiles.

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