Las claves del plan de 28 puntos de EE. UU.: ¿Qué propone realmente Trump para poner fin a la guerra en Ucrania?
Estados Unidos ha puesto sobre la mesa un plan de 28 puntos para terminar con más de tres años de guerra en Ucrania, pero sus condiciones han desatado tensiones tanto en Kiev como en varias naciones europeas. La propuesta —negociada en secreto con Rusia y presentada con un plazo límite para su aceptación— combina garantías de seguridad, enormes concesiones territoriales, límites militares y un rediseño de la estrategia de defensa en Europa del Este pór parte de la OTAN. ¿Cuál ha sido la reacción del presidente Volodymyr Zelensky y de su par Vladimir Putin?

