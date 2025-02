Por Estados Unidos estarán en la reunión el secretario de Estado Marco Rubio, el consejero de Seguridad Nacional Mike Waltz, y el enviado especial para Medio Oriente Steve Witkoff. Mientras que Rusia ha enviado a dos experimentados negociadores: el canciller Serguéi Lavrov y el consejo diplomático del Kremlin Yuri Ushakov.

El viernes, durante la conferencia de seguridad de Múnich, Estados Unidos había dejado en claro que los países europeos no participarán en las negociaciones de paz en Ucrania. Mientras que este lunes Lavrov sostuvo que Europa no tiene nada qué hacer en la mesa de diálogos.

El giro que Trump le está dando a las relaciones internacionales de su país ha llevado al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, a plantear a Europa la creación de su propio ejército, pues asegura que ya no contarán con el apoyo de Estados Unidos.

El canciller de Rusia, Sergei Lavrov, se reunirá el martes en Arabia Saudita con el secretario de Estado de Estados Unidos Marco Rubio. (Fotos de Alexander NEMENOV y JOHAN ORDONEZ / AFP). / ALEXANDER NEMENOV JOHAN ORDONEZ

Rubio ha dicho que la reunión de Arabia Saudita será la continuación de la llamada telefónica que Trump mantuvo con Putin la semana pasada.

“Las próximas semanas y días determinarán si es serio o no”, dijo Rubio el domingo en el programa “Face the Nation” de la cadena CBS. “En última instancia, una llamada telefónica no hace la paz. Una llamada telefónica no resuelve una guerra tan compleja como esta”, agregó.

En la conversación en Arabia Saudita para poner las bases para un arreglo pacífico en la guerra no participarán Ucrania ni Europa. Pero Rubio aseguró que sí estarán más adelante. “Si se trata de negociaciones reales -y todavía no estamos allí-, pero si eso llegara a suceder, Ucrania tendrá que estar involucrada, porque ellos son los que fueron invadidos, y los europeos tendrán que estar involucrados porque tienen sanciones sobre Putin y Rusia también, y han contribuido a este esfuerzo”, dijo el secretario de Estado.

En Moscú, el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, manifestó que la reunión “estará principalmente dedicada a restablecer el conjunto de las relaciones ruso-estadounidenses”.

“También estará dedicada a preparar posibles negociaciones sobre una resolución ucraniana y la organización de un encuentro entre los dos presidentes”, agregó.

Ucrania no reconocerá los acuerdos de Arabia Saudita

Esta fotografía tomada y publicada por el Servicio de Prensa Presidencial de Ucrania en Múnich el 14 de febrero de 2025, muestra al presidente Volodymyr Zelensky y al vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance. (AFP). / HANDOUT

Zelensky dijo el lunes desde Emiratos Árabes Unidos que no fue informado de la reunión en Arabia Saudita y adelantó que Ucrania no reconocerá ningún resultado fruto de dicho encuentro.

“Ucrania no lo aceptará. Ucrania no sabía nada de esto. Y Ucrania considera nulos los resultados de cualquier negociación sobre Ucrania sin Ucrania. No podemosreconocer ningún acuerdo sobre nosotros sin nosotros”, declaró Zelensky en una rueda de prensa.

Zelensky conformó que tiene previsto viajar el miércoles a Arabia Saudita como parte de su gira que comenzó el domingo en Emiratos Árabes Unidos. Remarcó que dicho viaje estaba planeado desde hace tiempo.

También enfatizó en que Estados Unidos “tiene derecho” a mantener encuentros con Rusia para asuntos bilaterales, pero no para hablar sobre cuestiones que afecten a Ucrania.

"A Ucrania le dirán esto es lo que hay"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con los periodistas después de aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Palm Beach el 16 de febrero de 2025. (Foto de ROBERTO SCHMIDT / AFP). / ROBERTO SCHMIDT

Para el internacionalista Enrique Banús, director del Instituto de Estudios Europeos de la Universidad de Piura, lo que está pasando con la administración Trump y sus relaciones tanto con Ucrania como con Europa es algo que se veía venir, pues el magnate lo anunció en campaña y está cumpliendo con su palabra.

“Ya hemos visto, por el comportamiento de sus enviados a Europa la semana pasada, que Trump no tiene atenciones con sus supuestos aliados. Entonces, es un estilo al que habrá que acostumbrarse porque es el que hay”, manifestó.

Con respecto al diálogo en Arabia Saudita sin Ucrania, Banús sostuvo que “va a ser una negociación al estilo de las lentejas, si quieres las comes si no las dejas. Habrá un resultado y se le dirá a Ucrania ‘esto es lo que hay’. La cuestión es saber qué pasa si Ucrania no lo acepta. Entonces, Trump hará lo que ha anunciado: ‘te cierro el caño y dejo de ayudarte’.

El internacionalista agregó que una gran interrogante será saber qué contraprestaciones se le ofrecerá a Ucrania para que acepte las condiciones que le planteen Estados Unidos y Rusia. “Ya ha dicho Trump que no le va a ofrecer algo que es el gran anhelo de Ucrania, su ingreso en la OTAN, ni de broma. Quizá le plantee algunas ayudas económicas para la reconstrucción del país”.

Militares ucranianos de la 24.ª Brigada Mecanizada preparándose para disparar un MRLS BM-21 "Grad" hacia posiciones rusas en la región de Donetsk. (Foto: AFP). / HANDOUT

En cuanto al planteamiento de Zelensky para la creación de un ejército europeo, Banús dijo que se trata de su plan B ante la imposibilidad del ingreso de Ucrania en la OTAN.

“Va a ser complicado que Europa acepte formar un ejército, pero quizá no le quede otra solución que aceptarlo. Porque Estados Unidos ya ha dicho que el ucraniano ‘es un asunto de ustedes y ustedes lo deben resolver’. Entonces, algunas voluntades pueden empujar crear algo nuevo”, estimó Banús.

En este punto, cabe recordar que durante su campaña, Trump exigió a los países de la OTAN subir sus presupuestos de defensa al 5% del PBI. Actualmente, la mayoría apenas supera el 2%.

Banús considera que es una exigencia maximalista. “Los europeos se han dado cuenta de que ese tema es serio, que no tienen capacidad de defensa. Y ahí están empujando mucho los países bálticos y los polacos, que son los que están más cerca de Rusia y los que más prevención tienen. De todas maneras va a aumentar el gasto en defensa, pero sus efectos se verán en varios años, no será inmediato”.

Las exigencias de Rusia

El presidente ruso Vladimir Putin en Moscú el 14 de febrero de 2025. (Foto de Gavriil GRIGOROV / AFP). / GAVRIIL GRIGOROV

Para terminar con la guerra, Putin exige que Ucrania ceda cuatro regiones del este y del sur de su territorio, además de la anexionada península de Crimea; y que renuncie a su objetivo de ingresar en la OTAN.

Kiev ha rechazado todas esas condiciones. El presidente Zelensky ha propuesto intercambiar el territorio que ocupan sus tropas en la región rusa de Kursk con los que Rusia ha conquistado en Ucrania.

Putin también busca que Estados Unidos se comprometa a garantizar que ningún país de la extinta Unión Soviética pueda entrar en la OTAN.

Rusia pide además que la OTAN retire sus tropas y armamento de los Estados que se adhirieron a ella después de mayo de 1997, lo que incluye a los países bálticos, Polonia, Rumania y Bulgaria.