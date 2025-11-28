Andriy Yermak, el fiel lugarteniente en la sombra que ha dejado caer Zelensky | PERFIL

Un hombre alto y corpulento aparece en prácticamente todas las fotos del presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, en los innumerables actos y viajes oficiales que ha efectuado el líder de Kiev desde que Rusia comenzara hace casi cuatro años su invasión de Ucrania.

Vestido en la primera fase del conflicto con ropa verde oliva que más tarde cambiaría por los trajes y las corbatas que luce ahora, Andriy Yermak (Kiev, 1971) era sobre el papel, hasta que este viernes presentó su renuncia por sospechas de corrupción, el jefe de gabinete de Zelensky.

Pero las funciones que desempeñó fueron más allá de lo que se esperaba del cargo, lo que llevó a este exabogado y productor de cine que de joven se abrió camino como chico para todo de una discoteca frecuentada por oligarcas a ser considerado el primer ministro y el ministro de Exteriores de facto y la única persona capaz de influir en el presidente ucraniano.

Los detectives anticorrupción registraron este viernes la vivienda y el despacho de Yermak, lo que ha obligado a Zelensky a prescindir finalmente de quien ha sido durante toda la guerra su hombre de la máxima confianza.

Ministros eclipsados

Señalado por sus críticos por el control que ejercía sobre la agenda de reuniones del presidente, Yermak eclipsó a todos los ministros cuyo campo de responsabilidad se cruzó con el mandato prácticamente ilimitado del hombre de confianza de Zelensky.

En Granada, cuando el presidente ucraniano se reunió con el rey Felipe VI, Yermak ocupó en el lado de los visitantes el lugar contiguo a Zelensky, mientras el entonces ministro de Exteriores, Dmitró Kuleba, quedaba relegado a una posición de menor rango.

Kuleba acabaría siendo reemplazado por el actual titular de Exteriores, Andrí Sibiga, un diplomático cercano a Yermak y de menor perfil propio que su antecesor.

Algo parecido ocurrió en una visita a Ankara. Ya vestido de traje, Yermak se sentó junto al presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, dejando al jefe del Consejo para la Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania, Rustem Umérov, en un sofá adyacente pese a que este lideraba en teoría el equipo ucraniano en las negociaciones de paz que iban a abordarse.

Andriy Yermak, Jefe de Gabinete de la Oficina Presidencial de Ucrania. (Foto de Ida Marie Odgaard / Ritzau Scanpix / AFP) / IDA MARIE ODGAARD

Ante las críticas a su protagonismo, tanto Yermak como Zelensky habían argumentado hasta ahora que la dedicación completa y la lealtad sin fisuras de su mano derecha es exactamente lo que necesita el antiguo cómico para ejercer el papel de jefe de Estado que le corresponde sin tener que ocuparse de los asuntos más fastidiosos.

Entre los logros que avalaban a Yermak destaca haber negociado en 2019, cuando ya asesoraba a Zelensky, pero aún no se había convertido en su sombra ni su jefe de gabinete, un intercambio de prisioneros con Rusia en el que regresaron más de treinta ucranianos capturados por los rebeldes prorrusos en el Donbás.

Su hoja de servicios no logró convencer, sin embargo, a gran parte de los ucranianos. Conscientes de las dificultades de cambiar de presidente en plena ley marcial, la mayor parte de los críticos de Zelensky evitaban pedir su marcha y se conformaban con exigirle el cese de su mano derecha, que hoy se ha consumado.

Inseparable del presidente

Según un perfil publicado por The Financial Times, Zelensky y Yermak han vivido juntos desde el comienzo del conflicto y compartían casi todas sus jornadas, trabajando o jugando a tenis de mesa, viendo clásicos de cine o haciendo ejercicio juntos en el poco tiempo libre que tienen.

Tras destaparse este mes una supuesta trama de sobornos en la que habrían participado un exsocio empresarial de Zelensky y varios ministros, los canales de Telegram ucranianos empezaron a llenarse de rumores sobre la supuesta implicación de Yermak en el escándalo.

Colaboradores de Zelensky y diputados de su propio partido le pidieron ya entonces que se deshiciera de su lugarteniente, pero el presidente entonces desoyó esas voces y nombró a Yermak jefe del equipo negociador ucraniano en los contactos con EE.UU. sobre el plan de paz de Washington.

Los ucranianos despertaron este viernes con las noticias de los registros a Yermak efectuados por las autoridades anticorrupción.

A la espera de que se conozca si Yermak acaba siendo imputado, Zelensky ha decidido soltar lastre para no comprometer más su imagen dentro y fuera del país, en medio de unas negociaciones de paz con EE.UU. decisivas para el futuro de Ucrania.

Yermak se había convertido en un símbolo del estilo de gestión que, al menos hasta ahora, ha caracterizado a Zelensky, descrito por el exasesor del presidente Alexander Rodnianski en un reciente artículo en The Economist en los siguientes términos.

“(...) el equipo presidencial ha personalizado sistemáticamente el poder. El gabinete de ministros ha sido tratado más como una extensión administrativa de la Oficina Presidencial que como un centro independiente de decisión política. La lealtad ha prevalecido sobre la competencia. Los roles institucionales se han devaluado”.