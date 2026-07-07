Por Roger Zuzunaga Ruiz

Mientras Rusia intensifica sus masivos ataques con misiles balísticos y drones contra ciudades ucranianas y pone a prueba una defensa aérea cada vez más vulnerable, el presidente Volodymyr Zelensky ha puesto sobre la mesa una petición inédita a Estados Unidos: autorizar a Ucrania a fabricar bajo licencia los misiles interceptores del sistema Patriot. La propuesta refleja la creciente preocupación de Kiev por la escasez de estos proyectiles, considerados esenciales para neutralizar las amenazas más sofisticadas del arsenal ruso, y abre interrogantes sobre si Washington estará dispuesto a transferir una tecnología militar altamente sensible y cómo una decisión de ese tipo podría alterar el equilibrio de la guerra.

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