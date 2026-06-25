La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, anunció este jueves en Gdansk, en el norte de Polonia, la entrega a Kiev de los primeros 3.200 millones de euros del préstamo de 90.000 millones para Ucrania, además del desembolso en los próximos días de 6.000 millones para la producción de drones.

“Me complace y enorgullece anunciar hoy este desembolso”, dijo Von der Leyen, al aludir a estos fondos europeos, parte del paquete de 90.000 millones de euros del préstamo de apoyo a Ucrania.

“Querida Julia, son exactamente 3.200 millones de euros”, señaló Von der Leyen, que se dirigió a la primera ministra de Ucrania, Yulia Sviridenko, también presente en la conferencia de Gdansk.

“Y en los próximos días empezaremos a pagar la primera parte de los 6.000 millones de euros destinados a la producción de drones. Esto es, sin duda, solidaridad en acción”, abundó la presidenta de la CE.

Además, Von der Leyen anunció que el instrumento financiero de capital riesgo presentado en la Conferencia de Roma, diseñado para movilizar hasta 1.000 millones de euros en sectores estratégicos ucranianos, ya está listo para operar bajo el impulso de la Unión Europea (UE) y los Gobiernos de Polonia, Francia, Alemania e Italia.

Más de 200 millones de euros para movilizar inversión

El canciller alemán, Friedrich Merz, planteó el deseo de los aliados de Kiev de “movilizar inversión privada” a través de ese fondo, pues “la financiación pública por sí sola nunca será suficiente para reconstruir” Ucrania.

“Con un paquete público inicial de hasta 220 millones de euros, estamos generando la confianza y el mecanismo de reparto de riesgos que los inversores privados necesitan para comprometerse ahora”, señaló Merz.

Según Von der Leyen, la UE ha aportado ya más de 200.000 millones de euros en ayudas a Ucrania desde 2022, lo cual “es una prueba de que el apoyo de Europa a Ucrania es duradero”.

“Una Ucrania mejor, verde y digital”

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, enfatizó en su intervención que “el apoyo europeo a Ucrania es consistente e inquebrantable”, y añadió que “la reconstrucción no es solo reparar; es construir una Ucrania mejor, verde y digital”.

Por su parte, el primer ministro polaco, Donald Tusk, comparó el proyecto de reconstruir Ucrania con el pasado de la ciudad de Gdansk y comentó: “La reconstrucción ocurre cuando la gente lo desea fervientemente. Gdansk fue levantada de sus escombros y ese mismo esfuerzo le espera a Ucrania”.

Además del apoyo de la Comisión Europea, el presidente de Lituania, Gitanas Nauseda, anunció 10 millones de euros en programas de ayuda a la reconstrucción de Ucrania, mientras que la ministra de Comercio e Industria de Noruega, Cecilie Myrseth, adelantó que su país ayudará a Kiev con casi 80 millones de euros para reparaciones e inversiones en nuevas soluciones energéticas.

El primer ministro de Finlandia, Petteri Orpo, anunció una contribución de 40 millones de euros al programa PURL, mediante el cual Ucrania -con ayuda financiera de sus socios- compra armas a Estados Unidos desde 2025.

El jefe del Gobierno búlgaro, Rumen Radev, señaló que “esta conferencia es un firme llamamiento a la paz”, al tiempo que el presidente de Bosnia Herzegowina, Denis Bećirović, pidió no “subestimar la capacidad de Rusia para desestabilizar los Balcanes Occidentales a través de sus aliados”.

Kiev espera 160 acuerdos y 10.000 millones

La primera ministra ucraniana, máxima representante de su país en Gdansk, señaló que en la conferencia se espera concretar la firma de 160 acuerdos por un valor superior a los 10.000 millones de euros.

Estos recursos permitirán invertir en cinco áreas: la integración europea de su país, el capital humano y empresarial, el desarrollo local y regional y, por primera vez en las conferencias para la reconstrucción de Ucrania, el sector de la defensa.

La Conferencia sobre la Reconstrucción de Ucrania se celebra este jueves y el viernes en Gdansk, con la asistencia de 40 delegaciones oficiales y representantes de más de 100 países y el objetivo de moviliza.