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El primer ministro polaco, Donald Tusk (centro), la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen (izquierda), el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa (segundo por la derecha), y la primera viceprimera ministra de Ucrania, Yulia Svyrydenko (segunda por la izquierda). Foto: EFE/EPA/ADAM WARZAWA POLAND OUT
El primer ministro polaco, Donald Tusk (centro), la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen (izquierda), el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa (segundo por la derecha), y la primera viceprimera ministra de Ucrania, Yulia Svyrydenko (segunda por la izquierda). Foto: EFE/EPA/ADAM WARZAWA POLAND OUT
Por Agencia EFE

La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, anunció este jueves en Gdansk, en el norte de Polonia, la entrega a Kiev de los primeros 3.200 millones de euros del préstamo de 90.000 millones para Ucrania, además del desembolso en los próximos días de 6.000 millones para la producción de drones.

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