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Resumen

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Avión Rafale francés. Foto: EFE
Avión Rafale francés. Foto: EFE
Por Agencia EFE

Los primeros 4 de los 16 cazas franceses Rafale destinados a Ucrania serán entregados antes de que termine 2026, una vez concluya la formación de pilotos y mecánicos ucranianos en Francia, así como un radar antiaéreo y misiles Aster 30, según la ‘hoja de ruta’ firmada este martes por los presidentes francés, Emmanuel Macron, y ucraniano, Volodymyr Zelensky.

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