Ucrania reconoce que las tropas rusas penetraron en la región de Dnipropetrovsk

Ucrania reconoció el martes por primera vez que las tropas rusas penetraron en la región de Dnipropetrovsk (centro-este), donde Moscú reivindica avances desde julio.

“Sí, entraron” en ese territorio, donde “los combates continúan actualmente”, declaró a AFP Viktor Tregubov, portavoz del ejército ucraniano para esta zona.

Ucrania desmentía hasta ahora cualquier avance ruso en esta región.

El ejército ruso, que ocupa alrededor del 20% del territorio ucraniano en el este y el sur del país, aceleró sus avances territoriales en los últimos meses frente a las fuerzas ucranianas menos numerosas y menos equipadas.

El grupo Dnipro del ejército ucraniano, encargado de esta zona, aseguró el martes que “paró el avance de los invasores rusos” poco después de su entrada en la región de Dnipropetrovsk desde de la de Donetsk, más al este.

Las tropas ucranianas “siguen controlando la ciudad de Zaporizké” cuya toma fue reivindicada el lunes por Rusia, afirmó el grupo.

Registró “operaciones de combate activas cerca de la ciudad de Novogueorguiïvka”, reivindicada por el ejército ruso el 20 de agosto.

Una fotografía de las Fuerzas Armadas de Ucrania muestra a reclutas ucranianos practicando habilidades militares en la región de Zaporizhzhia, en el sureste de Ucrania, el 25 de agosto de 2025. Foto: EFE/EPA/SERVICIO DE PRENSA DE LA 65.ª BRIGADA MECANIZADA DE UCRANIA / UKRAINE'S 65TH MECHANIZED BRIGADE PRESS SERVICE HANDOUT

El muy seguido sitio de cartografía militar DeepState, cercano al ejército ucraniano, registró el martes la ocupación de esas localidades.

Los avances rusos ocurren cuando el presidente estadounidense Donald Trump, que desea poner fin a esta guerra lo más rápidamente posible, anunció que prepara un encuentro entre los presidentes ruso Vladimir Putin y uraniano Volodymyr Zelensky.

Pero Rusia descartó cualquier encuentro inmediato entre ambos dirigentes.

El Kremlin exige que Ucrania se retire de algunos territorios que controla parcialmente, en especial la región de Donetsk, como condición previa al cese de hostilidades, lo que Ucrania rechaza.

Dnipropetrovsk no hace parte de las cinco regiones ucranianas (Donetsk, Jersón, Lugansk, Zaporiya y Crimea) que Rusia reivindica como ya anexadas.