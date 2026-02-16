Ucrania recupera más de 200 kilómetros cuadrados de territorio en manos del ejército ruso en cinco días

Escuchar
Soldados ucranianos disparan un MRLS BM-21 'Grad' hacia posiciones rusas en un lugar no revelado cerca de Chasiv Yar, región de Donetsk, el 24 de enero de 2026. (OLEG PETRASIUK / 24.a Brigada Mecanizada de las Fuerzas Armadas de Ucrania / AFP)
/ OLEG PETRASIUK
Por Agencia AFP

El ejército de Ucrania recuperó 201 km2 de manos del ejército ruso entre el pasado miércoles y el domingo, según un análisis de AFP de los datos del Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW).

