Ucrania reivindicó este lunes ataques contra dos barcos rusos efectuados la víspera frente a la costa de Libia, en lo que parece ser una extensión de la guerra entre Kiev y Moscú.

Los hechos se produjeron en Libia, un país que, desde el derrocamiento del dictador Muamar Gadafi en 2011, quedó sumido en el caos.

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Actualmente, continúa dividido entre un gobierno respaldado por la ONU, con sede en Trípoli, en el oeste del país, y una administración rival en Bengasi, en el este.

Libia anuncia ataques en el Mediterráneo

Las autoridades del este de Libia afirmaron que un navío ruso amarrado en el puerto de Bengasi probablemente fue atacado por drones el domingo.

Según esa fuente, se produjo una explosión, que no causó víctimas, “a bordo de un buque ruso atracado en el puerto”, donde hacía escalada en su camino hacia Rusia para repostar y reabastecerse de provisiones.

Horas después, las autoridades indicaron que otro navío, un carguero, había sido atacado frente a la costa de Bengasi por drones navales explosivos.

Según algunas informaciones, esta segunda embarcación llevaba bandera de Malta.

La administración del este de Libia anunció que había abierto una investigación junto con Rusia.

Por su parte, el gobierno de unidad nacional radicado en Trípoli, reconocido por la ONU, expresó su preocupación por “los riesgos que entraña involucrar puertos e instalaciones civiles en actividades vinculadas a conflictos externos”.

En septiembre, Libia proporcionó una información de la CNN según la cual habría permitido que Ucrania utilizara una base militar del noroeste del país para lanzar drones contra buques de la “flota fantasma” de Rusia en el Mediterráneo.

Moscú ha sido acusada de explotar esa “flota fantasma”, compuesta por barcos que operan con banderas de otros países, para transportar su petróleo y otras mercancías y eludir así las sanciones occidentales.

Kiev reivindica un ataque “legítimo”

Según el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, el ejército utilizó siete drones marítimos de fabricación ucraniana en una “operación ejemplar en respuesta a la guerra rusa”.

An exemplary Ukrainian operation in response to Russia’s war. I thank the warriors of the Security Service of Ukraine and all our Defense Forces of Ukraine who took part in carrying out these tasks. I received detailed briefings on the operation’s steps yesterday and today – the targets we set were achieved. It all took place off the coast of Libya. Our warriors deployed seven Ukrainian-made naval drones. Despite all the enemy’s efforts to counter the attack, the Russian corvette Merkury was sunk. It’s one of their newest ships, commissioned in 2023, during the full-scale war. A Ka-27 combat helicopter was also destroyed along with the corvette. Our second target was the Russian dry cargo vessel MV ANGARA, which the enemy used to transport weapons. Result: target hit. We continue our operations in designated waters. We are responding to Russia’s aggression. We are developing Ukrainian weapons. Glory to Ukraine! — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 23, 2026

Con el ataque, se hundió “la corbeta rusa Merkury” y se derribó un helicóptero de combate Ka-27 que llevaba a bordo de ese navío. Además, también se alcanzó “el carguero ruso MV Angara, que el enemigo utilizaba para transportar armas”, afirmó.

Ucrania, que lleva casi cinco años combatiendo la invasión rusa, intensificó en los últimos meses sus bombardeos de largo alcance, apuntando sobre todo contra infraestructuras energéticas, con el objetivo de mermar las fuentes de financiación de la guerra.

Según los servicios de seguridad ucranianos, (SBU), que participaron en la operación, los drones fueron “traslados a un sitio predefinido y lanzados desde un ‘navío-matriz’”.

“Los dos barcos constituían objetivos militares legítimos para Ucrania, ya que contribuían directamente a las capacidades bélicas de Rusia”, declaró el SBU.

Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, declinó comentar el ataque y se limitó a decir que el gobierno ruso había tomado nota de la reivindicación de Ucrania.

La ONU reclama una investigación

La misión de Naciones Unidas en Libia expresó su preocupación y reclamó una “investigación inmediata, independiente y transparente”.

“Libia no puede permitirse, y no debe convertirse, en un campo de batalla para conflictos extranjeros”, escribió esa misión, la UNSMIL, en X.

“Tendencia peligrosa”, según Moscú

El ataque en Libia se produjo después de que, el sábado, un carguero ruso fuera atacado por un dron ucraniano en el mar Báltico, cerca de aguas de Finlandia, en una agresión que Helsinki imputó a Kiev.

Este lunes, el portavoz del Kremlin alertó del riesgo de una escalada de las tensiones en esa región.

“Es, de hecho, una tendencia muy peligrosa, la extensión de la actividad terrorista a la región báltica (...) Esto es muy peligroso. Está, desde luego, conduciendo a una escalada de las tensiones en la región”, dijo Peskov a la prensa.

Desde que comenzó la invasión rusa a finales de febrero de 2022, la producción y el uso de drones militares repuntaron en Ucrania, bombardeada por Rusia a diario.

Para compensar la falta de efectivo y de armas convencionales frente a un enemigo mucho más poderoso, y con la ayuda de sus aliados occidentales, Kiev invirtió masivamente en esta tecnología, hasta convertirse en una referencia mundial en la materia.

Al no contar con una flota militar, Ucrania desarrolló drones navales explosivos y multiplicó sus ataques de largo alcance contra la flota rusa, primero en el mar Negro y luego en otros lugares.

A principios de marzo, un metanero ruso naufragó frente al libio litoral, tras un bombardeo que el Kremlin imputó a Ucrania.

En diciembre de 2025, Kiev reivindicó por primera vez un bombardeo contra un petrolero de la “flota fantasma” rusa en el Mediterráneo.