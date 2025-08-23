Ucrania reporta 448 ataques rusos en Zaporiya y ataques en otras regiones

Las autoridades ucranianas reportaron 448 ataques rusos contra 17 asentamientos en la región de Zaporiya así como ataques en otras regiones del país que produjeron daños materiales y dejaron varias personas heridas.

Según dijo en Telegram el jefe de la administración militar de Zaporiya, Ivan Fedorov, hubo ataques aéreos, ataques con drones y bombardeos con misiles y se recibieron 37 informes sobre la destrucción de apartamentos, casas, edificios agrícolas e infraestructura.

En la región de Jersón, el pasado 22 de agosto, 16 civiles resultaron heridos debido a la agresión rusa, según la administración militar de la zona.

Los rusos atacaron infraestructuras críticas y sociales, así como barrios residenciales de asentamientos en la región. 11 casas particulares resultaron dañadas.

Los ocupantes también dañaron un oleoducto, un garaje privado y automóviles.

Imagen muestra al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en Washington D. C. el 18 de agosto de 2025 y al presidente ruso Vladimir Putin en Anchorage, Alaska, el 15 de agosto de 2025.

En Kyiv se declaró una alerta aérea debido a la amenaza de ataques con vehículos aéreos no tripulados, pero esta se levantó esta madrugada después de 32 minutos.

Hubo también ataques con drones durante la noche en Konotip y en Kramatorsk, en la región de Donetsk, donde tres personas resultaron heridas, informaron las autoridades militares en Facebook.