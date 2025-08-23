Rescatistas trabajan en el lugar de un edificio dañado después de los ataques rusos, en Lozova, región de Kharkiv, Ucrania, el 5 de agosto de 2025, en medio de la invasión rusa. (Foto de EFE/EPA/SERVICIO ESTATAL DE EMERGENCIAS DE UCRANIA)
Rescatistas trabajan en el lugar de un edificio dañado después de los ataques rusos, en Lozova, región de Kharkiv, Ucrania, el 5 de agosto de 2025, en medio de la invasión rusa.
/ STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAINE HANDOUT
Agencia EFE
Agencia EFE

Ucrania reporta 448 ataques rusos en Zaporiya y ataques en otras regiones
Las reportaron 448 contra 17 asentamientos en la región de Zaporiya así como ataques en otras regiones del país que produjeron daños materiales y dejaron varias personas heridas.

Según dijo en Telegram el jefe de la administración militar de Zaporiya, Ivan Fedorov, hubo ataques aéreos, ataques con drones y bombardeos con misiles y se recibieron 37 informes sobre la destrucción de apartamentos, casas, edificios agrícolas e infraestructura.

PUEDES VER: Rusia tomó Kleban-Byk, una localidad a 10 km del nudo logístico ucraniano de Konstantinivka

En la región de Jersón, el pasado 22 de agosto, debido a la agresión rusa, según la administración militar de la zona.

Los rusos atacaron infraestructuras críticas y sociales, así como barrios residenciales de asentamientos en la región. 11 casas particulares resultaron dañadas.

Los ocupantes también dañaron un oleoducto, un garaje privado y automóviles.

Imagen muestra al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en Washington D. C. el 18 de agosto de 2025 y al presidente ruso Vladimir Putin en Anchorage, Alaska, el 15 de agosto de 2025.
Imagen muestra al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en Washington D. C. el 18 de agosto de 2025 y al presidente ruso Vladimir Putin en Anchorage, Alaska, el 15 de agosto de 2025. Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS, Mandel NGAN / AFP Putin told Trump, whom he met August 15 in Alaska, of his readiness to meet Zelensky during a telephone call in a break from White House talks in Washington with European leaders, the person said on condition of anonymity. (Photo by Mandel NGAN and ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)
/ MANDEL NGAN ANDREW CABALLERO-REYNOLDS

En Kyiv se declaró una alerta aérea debido a la con vehículos aéreos no tripulados, pero esta se levantó esta madrugada después de 32 minutos.

Hubo también ataques con drones durante la noche en Konotip y en Kramatorsk, en la región de Donetsk, donde tres personas resultaron heridas, informaron las autoridades militares en Facebook.

