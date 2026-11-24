Dos personas murieron y más de cuarenta resultaron heridas por bombardeos rusos sobre la ciudad de Zaporiyia, en el sudeste de Ucrania, dijeron este martes los servicios de emergencias locales en un balance provisional.

Situada a unas decenas de kilómetros del frente, la ciudad, capital de la región homónima, recibe regularmente ataques de las fuerzas rusas desde el inicio de la invasión en febrero de 2022.

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Varios edificios resultaron dañados y una casa quedó completamente destruida en estos bombardeos nocturnos, señalaron los servicios de emergencia.

Una fotógrafa de la AFP en el lugar vio edificios con las fachadas devastadas, ventanas arrancadas, habitantes heridos y una vivienda reducida a un montón de ruinas.

“Según información preliminar, dos personas han muerto y 41 han resultado heridas, entre ellas un bebé y tres niños de 4, 6 y 16 años”, indicaron los servicios de emergencia ucranianos.

Vecinos despejan los escombros en un edificio residencial dañado tras un ataque aéreo ruso que dejó dos muertos y otros 40 heridos en el centro de Zaporiyia, el 24 de noviembre de 2026, en el marco de la invasión rusa de Ucrania. (Foto: Daria Nazarova / AFP) / DARIA NAZAROVA

Los dos cadáveres fueron hallados entre los escombros de un edificio de nueve plantas, cuyo primer piso quedó “parcialmente” destruido. Otras nueve personas fueron rescatadas, señaló el comunicado.

El responsable del Consejo de Defensa de Zaporiyia, Ivan Fedorov, dijo que las fuerzas rusas habían lanzado 687 ataques en las últimas 24 horas contra esta región parcialmente ocupada por Moscú.

Después de casi cinco años de guerra, ambas partes incrementaron sus ataques en los últimos meses a pesar de haber reanudado en noviembre las negociaciones mediadas por Estados Unidos.

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El Ministerio de Defensa ruso señaló el martes que sus fuerzas de defensa aérea habían abatido casi 700 drones lanzados por Ucrania contra varios puntos del país.

Más de la mitad de estos aparatos se dirigían “contra la región de Moscú”, afirmó el alcalde de la capital, Serguéi Sobianin.

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