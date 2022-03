Conforme a los criterios de Saber más

Decenas de naciones están redoblando sus esfuerzos para repatriar a sus ciudadanos de Ucrania, donde las tropas rusas mantienen un feroz asedio sobre las principales ciudades del país. El Gobierno Peruano también realiza gestiones y coordinaciones para poner a nuestros compatriotas a salvo de la guerra. Hasta este miércoles 2 un total de 31 connacionales, de una lista de casi 200, había podido dejar la antigua república soviética, informó la Cancillería.

No se conoce el número exacto de los peruanos que se encuentran en Ucrania. La Directora General de Comunidades Peruanas en el Exterior y Asuntos Consulares, María Antonia Masana, informó días atrás que los connacionales en ese país ascienden a entre 280 y 320, de los cuales 196 ya se encontraban registrados para ser evacuados en cualquier momento hacia la frontera con Polonia.

El miércoles, el Ministerio de Relaciones Exteriores detalló en un comunicado que el martes 1 el Consulado Honorario del Perú en Kiev embarcó a 24 peruanos desde la Estación Central del Tren de Kiev hacia Varsovia (Polonia) y que los compatriotas ya se encuentran en ese país. Ese grupo de compatriotas se suma a los 7 connacionales que ya lograron salir de Ucrania.

“La Embajada del Perú les otorgará alojamiento y alimentación”, agrega el documento en el que se afirma que los connacionales que así lo deseen serán repatriados al Perú en vuelos comerciales, “vía que en las actuales circunstancias se constituye en la salida más rápida y eficiente para tranquilidad de nuestros compatriotas y sus familias”.

Tren con los peruanos repatriados de Ucrania llegó a Lublin donde fue recibido por el equipo consular del Perú. Nuestros compatriotas siguen camino a Varsovia donde los esperan los funcionarios de nuestra Embajada. pic.twitter.com/VLstMc7GCJ — Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) March 2, 2022

Desde que Rusia inició la invasión en Ucrania el 24 de febrero, El Comercio ha mantenido contacto con compatriotas que residían en las ciudades de Kiev y Odessa y que tuvieron que dejar sus hogares ante el avance de la guerra. Los connacionales señalaron que las autoridades peruanas que se comunicaban con ellos prometieron habilitar un bus para acercarlos a la frontera con Polonia, pero que concretar las coordinaciones en todos los casos fue muy complicado por lo que decidieron partir por su cuenta.

En diálogo telefónico con este Diario, María Antonia Masana afirma que los esfuerzos del Estado ante la crisis se van adaptando al complejo contexto y que las autoridades hacen una evaluación diaria de la situación en Ucrania para decidir el rumbo de acción.

“La coyuntura de la semana pasada no era esta. Inicialmente pensamos sacar a los peruanos en dos ómnibus con capacidad para 60 personas cada uno, pero no pudimos y después tuvimos que pensar en unidades más chicas. De ahí llegó el toque de queda, luego la ley marcial. Tenemos que hacer una evaluación permanente y no solamente esta dirección general que es de comunidades peruanas en el exterior y asuntos consulares, sino también la dirección de seguridad, el área política. Todo el mundo tiene que hacer varios análisis para cautelar la seguridad y la integridad de nuestros connacionales. No es algo sencillo tomar decisiones porque las vidas de todos ellos están en nuestras manos”, le dice la funcionaria a El Comercio.

Los edificios quemados que fueron alcanzados por los bombardeos de Rusia en la pequeña ciudad de Borodyanka, cerca de Kiev, el 2 de marzo. (EFE/EPA/ALISA YAKUBOVYCH).

Estado actual de los peruanos

Si bien 31 peruanos lograron salir de Ucrania, Masana afirma que las autoridades siguen monitoreando la situación del resto de peruanos que continúa en la exrepública soviética.

“Eran 196 los que querían ser evacuados. En ese grupo hay algunos que han podido salir, otros que siguen en sus casas en Ucrania pues tienen temor de que les pase algo porque están bombardeando las carreteras, la seguridad es muy delicada, hay disparos en las calles entonces, entonces hay gente que prefiere no salir. Dos compatriotas se presentaron este miércoles 2 en el Consulado y no estaban ni siquiera anotados en la lista como interesados de ser evacuados”, cuenta.

Pone como ejemplo el caso de una familia que está en Lviv y tiene nueve hijos, pero una de las hijas se encuentra en Kiev. Las autoridades peruanas están viendo la forma de que alguien traiga a la joven a Lviv porque su familia no se quiere mover de ahí hasta que ella llegue. “Después tenemos una señora que es ucraniana y que tiene una hija peruana. Tenemos casos específicos de personas que no se pueden juntar en este momento porque las condiciones no están dadas para eso”.

Enfatiza que a, este punto, los esfuerzos de los funcionarios a cargo de la crisis no consisten solo en dar información, sino que hay una labor de apoyo emocional que también se brinda a los compatriotas en Ucrania y sus familias.

El equipo consular de @CancilleriaPeru, desplegado desde nuestra Embajada en Polonia, se encuentra en la zona fronteriza de Lublin, cerca de Ucrania, listo para asistir y orientar a nuestros connacionales. pic.twitter.com/2hiLWuVJyV — Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) March 1, 2022

El abogado Miguel Ángel Capuñay se encontraba cerca de Kiev cuando decidió intentar salir de Ucrania por sus propios medios. Cuenta que tenía conocimiento de que las autoridades peruanas iban a organizar la contratación de un bus “para llevarnos a la frontera, pero para entonces también estaba enterado de que la embajada de México estaba haciendo algo similar y fue un intento infructuoso por el peligro que implicaba todo ello y el riesgo que significaba para las empresas poner un bus”.

“Así que mi pareja y yo tomamos la decisión de irnos por nuestra cuenta. Hicimos una caravana de cuatro vehículos con ciudadanos mexicanos porque mi señora es mexicana”, contó a El Comercio nuestro compatriota, que el lunes 28 logró cruzar la frontera con Rumanía y hoy se encuentra en Bucarest.

Otro de los esfuerzos anunciados por las autoridades a los connacionales en Ucrania fue el envío de un avión a la frontera entre Polonia y Ucrania.

El pasado fin de semana, el presidente Pedro Castillo aseveró que una aeronave de la fuerza aérea estaba listo para volar a Polonia y recoger a los peruanos. Aunque se dijo que la nave tenía previsto partir el último viernes, la nave aún no ha despegado.

Hasta este jueves 3 no hay certeza de que la aeronave peruana llegue a partir. Nuestras autoridades apuestan, más bien, por apoyar a los connacionales gestionando que viajen en aeronaves de otros países y luego en vuelos comerciales rumbo al Perú.

Capuñay fue uno de los compatriotas que esperaba poder abordar el avión peruano. “Cuando finalmente llegamos a la frontera indicada estábamos en los vehículos y había una cola de seis kilómetros y yo intenté cruzar porque ya iba a venir supuestamente el avión peruano y me fui a pie”. Pero finalmente tuvo que seguir su rumbo a Rumanía.

Los refugiados de Ucrania después de cruzar la frontera con Polonia en Korczowa, el 2 de marzo. (Wojtek RADWANSKI / AFP).

Apoyo de otros países

En el comunicado del miércoles 2, el Ministerio de Relaciones Exteriores agradeció “el apoyo brindado en todo momento por el Ministerio de Defensa, sector que respondió expeditivamente al pedido de habilitar un avión para la repatriación de los peruanos y que, en coordinación con la Cancillería, obtuvo los permisos de sobrevuelo de los 12 espacios aéreos de terceros países, de acuerdo a su plan de ruta”.

Se ha acordado mantener una coordinación directa y permanente entre Cancillerías y Misiones Consulares de la región, el establecimiento de consulados ampliados y el acompañamiento de casos, uniendo las capacidades para una mejor y efectiva atención a sus ciudadanos. — Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) February 26, 2022

El Gobierno Peruano ha afirmado que mantiene una coordinación permanente con otras Cancillerías de la región para unir esfuerzos dirigidos a la repatriación de nuestros connacionales.

“En este momento somos 14 países de Latinoamérica los que nos hemos juntado y creado la idea de los consulados ampliados que está funcionando muy bien. Nos estamos apoyando mutuamente. Ayer, por ejemplo, unos chilenos ayudaron a dos peruanos a cruzar la frontera en Polonia”, señala Masana, que destaca la solidaridad mostrada por los residentes de Rumanía, Moldavia y Eslovaquia, que también están ayudando a los ciudadanos peruanos voluntariamente.

En Rumanía, Capuñay se mantuvo a la espera de que se concreten esas gestiones. “Este es mi segundo día en Bucarest. Como ya estoy acá la embajada peruana está haciendo que pueda volar a México en el avión mexicano. Están coordinando todo. La idea es ir a México y que ahí la embajada peruana pueda comprarme un pasaje para ir al Perú”, nos dijo el martes 1. Finalmente, él ha podido llegar este jueves 3 a México.

Recomendaciones y teléfonos de contacto

¿Qué deben hacer los compatriotas que están camino a la frontera o buscan ayuda dentro de Ucrania? Masana señala que la principal sugerencia es que estén comunicados con su oficina y las demás autoridades peruanas para que puedan saber dónde y en qué condición están.

“Lo segundo es que cautelen su seguridad, hay zonas que son mucho más tranquilas, la zona del este está mucho más movida”, agrega. Explica que es preferible que permanezcan en los búnkers que se encuentran en los sótanos de las casas y que lleguen temprano a los establecimientos disponibles para abastecerse de alimentos y otros artículos de primera necesidad.

“La Cancillería está atenta permanentemente a todos los requerimientos de nuestros connacionales, pero necesitamos saber dónde están. Nosotros hacemos seguimiento a personas que están en los lugares más increíbles. Lo que tiene que saber la gente es que tienen a su Cancillería y que el Estado peruano está respondiendo a esta crisis de manera integral”, dice la funcionaria.

Nuestros compatriotas pueden contactarse a través de los siguientes medios:

Cel. Emerg.: (+48) 601 083 987 - Consejero Luis Gonzalo Cieza, jefe Sección Consular en Varsovia.

Teléfono Consulado Honorario en Kiev: (+38) 050 332 2765 (WhatsApp) - Juan Olivas.

Dirección de Asistencia y Protección Nacional de la Cancillería de Perú: (01) 204-3279.

Oficina de la Cancillería en el Perú: 012043279

Correos Electrónicos: Varsovia: consulado@perupol.pl Kiev: peru@ln.ua A nivel general: peruanosprotegidos@rree.gob.pe

La Cancillería también informó que las familias de los connacionales que se encuentran en Ucrania que necesiten apoyo psicosocial pueden llamar a la línea 113 opción 5.

Si tiene alguna información sobre el tema o puede ayudar a los compatriotas puede escribir a El Comercio a través del siguiente correo: milagros.asto@comercio.com.pe

