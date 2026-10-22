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Resumen

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Equipos de rescate ucranianos trabajan en el lugar del ataque con misiles rusos contra un hipermercado en Kiev, Ucrania, el 22 de octubre de 2026, en medio de la invasión rusa en curso. Foto: EFE/EPA/MAXYM MARUSENKO
Equipos de rescate ucranianos trabajan en el lugar del ataque con misiles rusos contra un hipermercado en Kiev, Ucrania, el 22 de octubre de 2026, en medio de la invasión rusa en curso. Foto: EFE/EPA/MAXYM MARUSENKO
Por Agencia AFP

Los ataques cruzados entre Rusia y Ucrania continuaron este jueves, y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky lamentó que la diplomacia no haya servido para cambiar la actitud de Moscú, al día siguiente del encuentro entre un emisario de Estados Unidos y el presidente Vladimir Putin.

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