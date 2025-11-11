Investigadores implican a aliado de Zelensky en trama de corrupción por 100 millones de dólares en Ucrania

Timur Mindich, copropietario del estudio de producción Kvartal 95 y aliado del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, acusado en trama de corrupción por 100 millones de dólares. (RR.SS.)
Agencia AFP
Agencia AFP

Los investigadores ucranianos acusaron este martes a , un aliado clave del presidente , de orquestar una trama de corrupción por 100 millones de dólares.

Este último escándalo de corrupción en la industria energética de Ucrania atizó la indignación de la opinión pública por las acusaciones de malversaciones de fondos en un sector muy golpeado por la guerra con Rusia.

Francisco Sanz
Mindich es copropietario del estudio de producción Kvartal 95, fundado a principios de los años 2000 por Zelensky, que antes de lanzarse a la política era un actor de comedia.

Mindich ejercía el control sobre la acumulación, distribución y legalización del dinero obtenido por medios delictivos en el sector energético de Ucrania”, afirmó un letrado de la Fiscalía Especializada Anticorrupción (SAPO).

El sospechoso utilizó “sus relaciones amistosas con el presidente de Ucrania” en sus actividades delictivas, agregó el fiscal en una audiencia previa al juicio de un procesado por la trama.

La fiscalía anticorrupción acusó además al exministro de Energía, German Galushchenko, de recibir “beneficios personales” de Mindich a cambio del control de los flujos financieros del sector energético.

La Oficina Nacional Anticorrupción (NABU) informó el lunes que descubrieron varios casos de corrupción en el sector energético tras realizar decenas de allanamientos que llevaron al arresto de cinco personas y al procesamiento de siete.

Estos casos fueron destapados tras una investigación que duró 15 meses sobre el sector energético, muy golpeado desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022.

El director de los equipos de investigación de la NABU, Oleksandr Abakumov, declaró a la televisión estatal ucraniana que Mindich abandonó el país poco antes de los allanamientos.

Estas acusaciones de corrupción, cuando esta industria está bajo constantes ataques, atizaron la indignación de la población que sufre los cortes de energía.

La lucha contra la corrupción sistémica en Ucrania es una de las principales reformas que la Unión Europea exige a Ucrania como parte de su candidatura para entrar en el bloque.

El anuncio de la operación de esta semana se produjo tras meses de tensiones entre estas agencias anticorrupción y el Gobierno, que intentó que estos organismos pasaran a ser tutelados por el Ejecutivo.

Ucrania sufrió un nuevo ataque ruso contra sus infraestructuras energéticas el sábado 8 de noviembre, que dejó muertos y provocó cortes de agua y electricidad en varias regiones y en la capital Kiev. (AFP)
Agence France-Presse fue fundada en 1835, lo que la convierte en la agencia de noticias más antigua del mundo. Distribuye contenido para más de 5 mil clientes en seis idiomas, gracias a una red de 1.700 periodistas y 2.400 colaboradores en 151 países.

