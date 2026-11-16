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Resumen

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El presidente de Rusia, Vladimir Putin, asiste a la cumbre de los países de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC) en el Gran Palacio del Kremlin en Moscú el 11 de noviembre de 2026. (Foto de Artem Geodakyan / AFP).
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, asiste a la cumbre de los países de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC) en el Gran Palacio del Kremlin en Moscú el 11 de noviembre de 2026. (Foto de Artem Geodakyan / AFP).
/ ARTEM GEODAKYAN
Por Roger Zuzunaga Ruiz

La posibilidad de un acuerdo que ponga fin a la guerra en Ucrania parece cada vez más lejana. Tras reunirse en Moscú con los emisarios del presidente estadounidense Donald Trump, Vladimir Putin no solo expresó que mantiene sus condiciones iniciales para negociar la paz, sino que ha ampliado sus exigencias con planteamientos que van más allá del futuro de Kiev y que apuntan directamente a la arquitectura de seguridad europea. Las nuevas demandas del Kremlin revelan que el líder ruso aspira a mucho más que consolidar sus conquistas territoriales: busca redefinir el equilibrio de poder en Europa y reducir la influencia militar de Occidente.

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