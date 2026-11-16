El jueves, Putin dijo a los emisarios de la Casa Blanca, Jared Kushner y Steve Witkoff, que quiere “una paz eterna” con Ucrania, en la que haya líneas fronterizas claras, que sean respetadas por ambas partes.

“Para nosotros hay una sola línea de separación. La frontera estatal. Entonces, será comprensible y estará claro: aquí nosotros y allí, vosotros”, dijo Putin en la reunión con los emisarios de Trump.

El asesor del presidente ruso, Yuri Ushakov (izquierda), y el presidente ruso, Vladimir Putin, asisten a una reunión con el enviado especial de Estados Unidos para la paz, Steve Witkoff (centro), en el Kremlin, Moscú, Rusia, el 12 de noviembre de 2026.(EFE/EPA/VYACHESLAV PROKOFYEV/SPUTNIK).

Tras la cita, el diario alemán Bild reveló una propuesta informal rusa que incluiría nuevas condiciones sobre la presencia de la OTAN en el norte y el este de Europa, así como la desmilitarización de puertos ucranianos.

Mientras que The New York Times examinó un documento ruso fechado el 10 de noviembre, cuya autenticidad fue confirmada por dos fuentes vinculadas a las negociaciones, en el que se plantean exigencias adicionales sobre el despliegue militar de la Alianza Atlántica, el suministro de armas occidentales a Ucrania y la disuasión nuclear europea.

Ambas informaciones permiten reconstruir el alcance de las pretensiones del Kremlin en las conversaciones para poner fin a la guerra.

Según el Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW), con sus exigencias originales y las nuevas, Putin tendría como objetivo desmantelar la arquitectura de seguridad europea construida después de la Guerra Fría y recuperar la influencia rusa sobre los antiguos territorios soviéticos.

¿Qué exige Putin Ahora?

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, dirige una reunión del Consejo Presidencial para el Desarrollo de la Cultura Física y el Deporte en Moscú el 12 de noviembre de 2026. (Foto de Sergei Bulkin / AFP). / SERGEI BULKIN

Putin mantiene su exigencia de que Rusia obtenga el control de todo el Donbás; es decir, las regiones de Donetsk y Lugansk, incluidas las zonas que las fuerzas rusas todavía no han podido conquistar después de casi cinco años de invasión a gran escala.

Otras exigencias originales son que Ucrania adopte un estatus de neutralidad permanente y no ingrese en la OTAN, que renuncie a desarrollar armas nucleares, que reduzca drásticamente sus capacidades militares, que reconozca la anexión rusa de Crimea ocurrida en 2014. También exigecambios políticos e ideológicos en Kiev bajo el argumento de la “desnazificación”, una fórmula que implicaba someter al Estado ucraniano a una transformación política favorable a Moscú.

Según la información publicada por Bild la semana pasada, Rusia ahora habría planteado que Finlandia abandone la OTAN, pese a que el país nórdico ingresó en la Alianza en abril de 2023, como consecuencia directa del deterioro de su seguridad tras la invasión rusa de Ucrania.

Rusia también habría exigido que la OTAN abandone sus instalaciones militares en Estonia, Letonia y Lituania.

Otro punto importante de la propuesta informal revelada por Bild es la exigencia de desmilitarizar los puertos ucranianos de Odesa y Mykolaiv, en el mar Negro.

Pero la mayor exigencia rusa de alcance geopolítico, revelada por el New York Times, es que demanda el repliegue de tropas y equipos militares de la OTAN a las posiciones que tenía en 1997, antes de la incorporación de los antiguos países del bloque soviético a la Alianza.

Esto afectaría a países como Polonia, República Checa, Hungría, Estonia, Letonia, Lituania, Rumanía, Bulgaria y Eslovenia.

El documento ruso publicado por el NYT también plantea que Occidente suspenda completamente el suministro de armamento a Ucrania. En la práctica, Kiev quedaría privada de una de sus principales fuentes de capacidad militar para defenderse de Rusia.

Putin también pretende modificar los mecanismos de disuasión nuclear de Europa. Según el documento difundido examinado por el NYT, Rusia plantea que se ponga fin a los acuerdos de intercambio nuclear de la OTAN, mediante los cuales Estados Unidos mantiene armas nucleares en territorio de algunos aliados europeos y contempla su participación en los mecanismos de disuasión. Además, que Francia y Reino Unido se comprometan a no utilizar sus arsenales nucleares para defender a otros países europeos.

Moscú señala que Ucrania podría ingresar en la Unión Eurpea, pero sin participar en la defensa común.

Putin también rechaza que, tras un eventual acuerdo de paz, se despliegue una fuerza militar occidental en Ucrania para garantizar el cumplimiento del alto el fuego.

Para el ISW, las nuevas condiciones de Putin probablemente responden a dos acontecimientos: los esfuerzos estadounidenses para que Europa asuma una mayor responsabilidad en su propia defensa y las conversaciones sobre la posibilidad de extender el paraguas nuclear francés a los países del este de la OTAN.

Putin aprovecha el distanciamiento de Trump con Europa

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con periodistas al salir de la Casa Blanca el 16 de noviembre de 2026. (Chip Somodevilla/Getty Images/AFP). / CHIP SOMODEVILLA

Para el analista internacional Francisco Belaunde Matossian, las nuevas exigencias de Putin responden a una vieja aspiración del mandatario ruso: recuperar la influencia de Moscú sobre Europa oriental y obligar a la OTAN a replegarse de los países vecinos de Rusia.

Manifiesta que el distanciamiento de Donald Trump respecto de los aliados europeos representa una oportunidad para el Kremlin, que ahora podría intentar conseguir objetivos que antes parecían difíciles de alcanzar.

“Esa es una aspiración que siempre ha tenido Putin. No olvidemos que consideró que la caída de la Unión Soviética había sido el mayor desastre para su país”, señala.

El analista explica que el presidente ruso ha interpretado históricamente la expansión de la OTAN hacia sus fronteras como una amenaza, una percepción que también comparten sectores de la sociedad rusa. A ello se suma su rechazo al avance de la Unión Europea hacia el este del continente.

Recuerda que Putin considera que Rusia fue engañada tras el fin de la Guerra Fría, particularmente por las conversaciones que mantuvieron el entonces líder soviético Mijaíl Gorbachov y el secretario de Estado estadounidense James Baker sobre la expansión de la OTAN.

“Para él, efectivamente, no puede haber tropas occidentales; la OTAN no puede estar en sus fronteras”, explica.

Belaunde advierte que el escenario internacional actual podría favorecer las pretensiones del Kremlin. “De alguna manera quiere aprovechar que Estados Unidos se está volteando a los europeos, la posición de Trump, para tratar de imponer sus condiciones y que efectivamente la OTAN retroceda y ya no esté en los países vecinos”.

Indica que una aspiración que antes parecía una fantasía ahora podría convertirse en un objetivo alcanzable para Putin.

“Para los países vecinos de Rusia sería una catástrofe”

Militares ucranianos preparando drones de ataque tipo avión para su vuelo en la región de Zaporiyia, en medio de la invasión rusa de Ucrania. (Foto de Andriy Andriyenko / 65.ª Brigada Mecanizada de las Fuerzas Armadas de Ucrania / AFP). / ANDRIY ANDRIYENKO

El analista considera que las exigencias rusas de reducir el despliegue militar de la OTAN serían inaceptables para los países europeos que comparten fronteras con Rusia, pues los dejarían en una situación de extrema vulnerabilidad.

“Eso sería para los países vecinos una catástrofe. Estarían a merced de cualquier ataque ruso. Simplemente es inaceptable, peligrosísimo para ellos”, advierte.

Belaunde también observa contradicciones en la posición de Washington respecto de las condiciones que se estarían planteando para alcanzar un acuerdo de paz.

Recuerda que, según lo que ha señalado el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, Trump habría planteado una fórmula en la que Ucrania podría ceder el Donbás a Rusia, pero tendría la posibilidad de ingresar en la OTAN.

Esa alternativa chocaría directamente con las pretensiones de Putin, que precisamente busca impedir que Ucrania forme parte de la Alianza Atlántica.

“Ahí habría una contradicción con ese objetivo, porque Ucrania es un país fronterizo de Rusia”, explica Belaunde.

Además, recuerda que la aspiración ucraniana de ingresar en la OTAN responde precisamente a la necesidad de contar con garantías de seguridad que protejan su integridad territorial frente a una nueva agresión rusa.

El especialista también cuestiona que las condiciones planteadas por Moscú contemplen restricciones que terminarían debilitando las capacidades militares de Kiev.

“La guerra va a continuar”

Una mujer camina junto a edificios dañados en el lugar de un ataque con drones en la ciudad de Chornomorsk, región de Odesa, el 15 de noviembre de 2026, en medio de la invasión rusa de Ucrania. (Foto de Oleksandr GIMANOV / AFP). / OLEKSANDR GIMANOV

Sobre los escenarios para los próximos meses, Belaunde cree que, si Moscú mantiene sus exigencias y Kiev las rechaza, la guerra difícilmente llegará a su fin en el corto plazo.

“La guerra va a continuar”, sostiene. Según su análisis, Putin buscaría intensificar los bombardeos contra Ucrania durante el invierno boreal para deteriorar las condiciones de vida de la población y forzar una capitulación.

Sin embargo, el analista advierte que Ucrania también ha incrementado sus ataques contra territorio ruso, particularmente contra refinerías de petróleo y fábricas. Según comenta, algunos análisis apuntan a que, si Kiev mantiene ese ritmo durante las próximas semanas, podría provocar una grave crisis energética en Rusia.

Belaunde menciona que esa posibilidad podría explicar algunas decisiones estadounidenses destinadas a limitar las capacidades militares ucranianas, entre ellas las restricciones al uso de la versión militar de Starlink. Refiere que esas medidas también representan una forma de presión sobre Kiev.

Pese a ello, considera que Ucrania no parece dispuesta a ceder fácilmente y que cuenta con otras capacidades tecnológicas para mantener sus operaciones militares.