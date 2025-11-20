Zelensky afirma que aún hay 22 desaparecidos tras ataque ruso del miércoles

Escucha la noticia
El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, dijo el jueves que todavía hay 22 desaparecidos en la ciudad de Ternópil, en el oeste del país, donde un bombardeo ruso en la víspera mató a 26 personas, entre ellos tres niños.
Fue uno de los ataques aéreos más mortíferos en el oeste de Ucrania desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022. Un misil penetró por el tejado de un edificio residencial de la ciudad, donde los socorristas trabajan entre los escombros.
“Durante toda la noche, nuestros socorristas trabajaron en Ternópil y las operaciones de búsqueda y rescate siguen en marcha. 22 personas están todavía desaparecidas”, afirmó el dirigente en redes sociales.
Zelenski indicó que más de 200 socorristas de distintas regiones fueron desplegados en la ciudad para el operativo de búsqueda.
Los servicios de emergencia ucranianos confirmaron a AFP que no dan con el paradero de más de 20 personas.
“Hasta que no desmontemos la estructura y terminemos una inspección exhaustiva, no puedo divulgar ninguna información”, dijo a AFP Oleksandr Jorunzhy, portavoz de este servicio.
El miércoles por la noche había difundido imágenes de los socorristas trabajando en la oscuridad entre los escombros y usando grúas para llegar a la destruida parte superior del edificio, un bloque de apartamentos típico de la era soviética.
