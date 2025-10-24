Zelensky pide a los aliados apoyar un “desenlace justo” de la guerra que no premie a Rusia

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, pidió este viernes a sus aliados de la Coalición de Voluntarios, reunidos en Londres, que apoyen un desenlace de la guerra “justo” para su país que “no recompense” a Rusia ni incentive una futura agresión.

“Solo funcionará una solución sólida y justa. Por favor, apóyennos en esto”, declaró Zelensky al inaugurar el encuentro presencial y telemático de la Coalición, presidido por el primer ministro británico, Keir Starmer.

Newsletter Vuelta al Mundo Francisco Sanz analiza cómo los eventos internacionales transforman el mundo, cada martes.

El presidente ucraniano, que asiste a la cita en persona, avisó de que cualquier plan para un alto el fuego no debe dar a Rusia la impresión de que sale ganando.

“Debemos recordar que las cuestiones de integridad territorial o intercambio de territorios no pueden recompensar al agresor ni incentivar ninguna agresión futura”, afirmó.

Por su parte, Starmer señaló en su intervención que es importante que los aliados acuerden una estrategia para lograr llevar al presidente ruso, Vladimir Putin, a la mesa de negociaciones, lo que pasa por reforzar la defensa ucraniana, aumentar las sanciones contra Moscú y canalizar los activos rusos congelados en ayuda financiera a Kiev.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y el primer ministro británico, Keir Starmer, abandonan Downing Street, Londres, Reino Unido, el 24 de octubre de 2025. Foto: EFE/EPA/TOLGA AKMEN / TOLGA AKMEN

Además de Zelensky, participan presencialmente en la reunión en el Ministerio de Exteriores británico, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y los primeros ministros de Dinamarca, Mette Frederiksen, y Países Bajos, Dick Schoof, mientras que otros veinte líderes se unieron a distancia.

Tras el debate, se espera que Zelensky y Starner ofrezcan una rueda de prensa.

La Coalición, creada el pasado marzo por el Reino Unido y Francia para coordinar la ayuda a Ucrania y planear su seguridad tras la guerra, quiere en esta reunión reforzar el apoyo a Ucrania y aumentar la presión sobre Rusia para poner fin a la guerra.