El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, durante una reunión de la Coalición de Voluntarios en Londres, Reino Unido, el 24 de octubre de 2025. Foto: EFE/EPA/Chris J. Ratcliffe
Agencia EFE
Zelensky pide a los aliados apoyar un “desenlace justo” de la guerra que no premie a Rusia
Zelensky pide a los aliados apoyar un "desenlace justo" de la guerra que no premie a Rusia

El presidente de Ucrania, , pidió este viernes a sus aliados de la , reunidos en Londres, que apoyen un desenlace de la guerra “justo” para su país que “no recompense” a Rusia ni incentive una futura agresión.

“Solo funcionará una solución sólida y justa. Por favor, apóyennos en esto”, declaró Zelensky al inaugurar el encuentro presencial y telemático de la Coalición, presidido por el primer ministro británico, .

Francisco Sanz
PUEDES VER: Por qué Rusia rechazó la última propuesta de Trump de “congelar” la guerra en Ucrania en el frente actual

El presidente ucraniano, que asiste a la cita en persona, avisó de que cualquier plan para un alto el fuego no debe dar a la impresión de que sale ganando.

“Debemos recordar que las cuestiones de integridad territorial o intercambio de territorios no pueden recompensar al agresor ni incentivar ninguna agresión futura”, afirmó.

Por su parte, Starmer señaló en su intervención que es importante que los aliados acuerden una estrategia para lograr llevar al presidente ruso, , a la mesa de negociaciones, lo que pasa por reforzar la defensa ucraniana, aumentar las sanciones contra Moscú y canalizar los activos rusos congelados en ayuda financiera a Kiev.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y el primer ministro británico, Keir Starmer, abandonan Downing Street, Londres, Reino Unido, el 24 de octubre de 2025. Foto: EFE/EPA/TOLGA AKMEN
/ TOLGA AKMEN

Además de Zelensky, participan presencialmente en la reunión en el Ministerio de Exteriores británico, el secretario general de la , Mark Rutte, y los primeros ministros de Dinamarca, Mette Frederiksen, y Países Bajos, Dick Schoof, mientras que otros veinte líderes se unieron a distancia.

Tras el debate, se espera que Zelensky y Starner ofrezcan una rueda de prensa.

La Coalición, creada el pasado marzo por el Reino Unido y Francia para coordinar la ayuda a Ucrania y , quiere en esta reunión reforzar el apoyo a Ucrania y aumentar la presión sobre Rusia para poner fin a la guerra.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, dijo este lunes 18 de agosto que espera una posible reunión sin condiciones con el líder ruso, Vladimir Putin, en las próximas dos semanas, aunque "no tenemos fecha", al tiempo que dijo que entre las garantías de seguridad para Kiev se encuentra un paquete de material militar por 90.000 millones de dólares. (EFE)

