Zelensky pide la dimisión de sus ministros de Justicia y Energía por escándalo de corrupción

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, pidió este miércoles en un discurso a la nación el cese inmediato de los actuales ministros de Justicia, Herman Galushchenko, y Energía, Svitlana Grinchuk, por la supuesta trama de comisiones en la empresa pública de energía atómica destapada esta semana por la Oficina Anticorrupción del país (NABU).

Galushchenko es, según medios ucranianos, uno de los investigados por haber sido parte de la red mientras ocupaba el puesto de ministro de Energía, que dejó para asumir la cartera de Justicia que ahora ocupa en la remodelación gubernamental que Zelensky ordenó en julio.

Esta misma mañana, la primera ministra, Yulia Sviridenko, suspendió a Galushchenko de sus funciones.

Zelensky ha pedido a Sviridenko que cese de inmediato a Galushchenko y a la actual titular de Energía, departamento del que depende la empresa pública de energía atómica. El presidente ucraniano también ha solicitado al Parlamento que apoye el cese de ambos ministros una vez lo haya decidido el Gobierno.

En su discurso, Zelensky anunció también sanciones contra las personas que sean imputadas en el llamado caso Midas, en el que la agencia anticorrupción investiga una trama que habría obtenido al menos 100 millones de dólares en comisiones obtenidas durante la guerra relacionadas con contratos adjudicados por una filial de la empresa pública de energía atómica ucraniana, Energoatom.

Según sugiere el material publicado por la agencia anticorrupción y han confirmado medios ucranianos, el jefe de la trama era el empresario Timur Mindich, exsocio de Zelensky y propietario del 50 % de la productora fundada en sus tiempos de actor por el actual presidente.

Mindich huyó del país horas antes de que empezaran los registros de la NABU este lunes.

Según declaró ayer en el tribunal un representante de la Fiscalía Especial Anticorrupción (SAP), que se ocupa junto a la NABU del caso, Mindich tenía control directo sobre Galushchenko cuando este era ministro de Energía y sobre el entonces titular de Defensa, Rustem Umérov, que hoy encabeza el Consejo para la Seguridad Nacional, encargado de dictar las sanciones que pide Zelensky.

Umérov -que ha liderado la delegación ucraniana en las últimas rondas de negociaciones directas con Rusia- ha negado las acusaciones y haber estado sometido a cualquier influencia por parte de Mindich.