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Esta fotografía de archivo, tomada y difundida por el Servicio de Prensa de la Presidencia de Ucrania el 26 de abril de 2026, muestra al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, hablando durante una rueda de prensa con el presidente de Moldavia tras una reunión celebrada en Kiev, en medio de la invasión rusa de Ucrania. Foto: SERVICIO DE PRENSA DE LA PRESIDENCIA DE UCRANIA / AFP
Esta fotografía de archivo, tomada y difundida por el Servicio de Prensa de la Presidencia de Ucrania el 26 de abril de 2026, muestra al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, hablando durante una rueda de prensa con el presidente de Moldavia tras una reunión celebrada en Kiev, en medio de la invasión rusa de Ucrania. Foto: SERVICIO DE PRENSA DE LA PRESIDENCIA DE UCRANIA / AFP
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Por Agencia EFE

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, recordó este domingo la tragedia de Chernóbil, de la que se cumplen 40 años, y advirtió del “terrorismo nuclear” ruso que con sus ataques pone al mundo al borde de una nueva catástrofe atómica.

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