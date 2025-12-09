Zelensky se declara listo para celebrar elecciones en Ucrania con la ayuda de Estados Unidos

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, afirmó este martes que está “listo” para celebrar elecciones en su país, y que espera enviar el miércoles a Estados Unidos una propuesta enmendada para terminar la guerra con Rusia, que empezó hace casi cuatro años.

El mandatario estadounidense, Donald Trump, presiona a Kiev para que acepte un acuerdo propuesto por Washington. Los aliados de Ucrania criticaron el plan inicial por ser demasiado favorable a Rusia y, desde entonces, fue enmendado.

“Hoy estamos trabajando y mañana continuaremos. Creo que lo entregaremos mañana”, respondió Zelensky a la pregunta de un periodista sobre si Ucrania ya había enviado el plan actualizado a Estados Unidos.

En una entrevista publicada este martes por Politico, Trump acusó a Zelensky de ni siquiera haberse leído las propuestas presentadas por su administración.

También dijo que Kiev estaba “utilizando la guerra” para evitar convocar elecciones. “Hablan de democracia, pero llega un punto en que ya no es una democracia”, afirmó el magnate republicano.

Ucrania debería haber organizado presidenciales en 2024, pero los comicios fueron pospuestos, ya que desde la invasión rusa de febrero de 2022 rige la ley marcial.

“Estoy listo para las elecciones”, aseguró Zelensky a los periodistas este martes, precisando que había solicitado “propuestas sobre la posibilidad de modificar los fundamentos legislativos y la ley sobre elecciones durante la ley marcial”.

El dirigente ucraniano señaló sin embargo que, para que la votación pudiera celebrarse, era necesario garantizar la seguridad en el país, bombardeado por Rusia a diario.

“ Ahora pido, y lo declaro abiertamente, que los Estados Unidos de América me ayuden, posiblemente junto con mis colegas europeos, a garantizar la seguridad para la celebración de las elecciones ”, afirmó.

Encuentros con dirigentes europeos

Zelensky viajó los últimos días a varias capitales europeas para elaborar una respuesta al plan estadounidense. El lunes se reunió con dirigentes europeos en Londres y Bruselas, y el martes tuvo un encuentro con el papa León XIV y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.

El plan de Washington preveía que Ucrania cediera territorios no ocupados por Rusia a cambio de promesas en materia de seguridad, pero cerraba la puerta al anhelo de Kiev de unirse a la OTAN.

Pero tanto Ucrania, como sus aliados, consideraron que la primera versión del plan de Washington era demasiado favorable a Rusia.

En un principio, ese documento tenía 28 puntos, pero quedó en 20 después de las reuniones que mantuvieron representantes de Ucrania y Estados Unidos el pasado fin de semana, según Zelensky.

El mandatario ucraniano cree que las negociaciones tropiezan precisamente en las cuestiones territoriales y las garantías de seguridad.

“¿Nos planteamos ceder territorios? No tenemos ningún derecho legal para hacerlo, en virtud de la legislación ucraniana, nuestra Constitución y el derecho internacional. Y tampoco tenemos ningún derecho moral”, declaró.

“Lo esencial es saber lo que nuestros socios están dispuestos a hacer si se produce una nueva agresión por parte de Rusia. De momento, no hemos recibido ninguna respuesta a esa cuestión”, señaló.

Trump critica Europa

Desde que regresó al poder en enero, Donald Trump, que había prometido acabar con la guerra en Ucrania en 24 horas, adoptó una actitud cambiante hacia Kiev, y acusó a Zelensky de no ser lo suficientemente agradecido con Estados Unidos.

Sin embargo, también expresó su frustración respecto al presidente ruso, Vladimir Putin, y hace poco impuso más sanciones a las petroleras rusas.

Con todo, el republicano considera que Moscú tiene “ventaja” en el conflicto por ser “mucho más grande”, según dijo a Politico.

Según Trump, “parte del problema” es que Zelensky y Putin “realmente se odian” y que, por lo tanto, “les resulta muy difícil intentar llegar a un acuerdo”.

En la entrevista concedida a Politico, Trump también criticó el papel de Europa. “Hablan, pero no producen”, afirmó.

Tras reunirse con Zelensky, el papa León XIV dijo que “las declaraciones que se hicieron sobre Europa, también en entrevistas recientes, creo que intentan romper lo que, en mi opinión, debe ser una alianza muy importante hoy y en el futuro”.

El pontífice también advirtió que “buscar un acuerdo de paz sin incluir a Europa en las conversaciones no es realista”. “La guerra está en Europa y creo que, en las garantías de seguridad que se buscan hoy y en el futuro, Europa debe formar parte”, aseguró.

El papa León XIV reiteró este martes 9 de diciembre al presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, la necesidad de continuar el diálogo y renovó el "urgente deseo de que las iniciativas diplomáticas en curso pueda conducir a una paz justa y duradera" que ponga fin a la guerra con Rusia. (EFE)