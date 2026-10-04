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Resumen

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El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky (izquierda), y el canciller de Alemania, Friedrich Merz, visitan el edificio dañado de la Academia de Ciencias de Ucrania en Kiev el 4 de octubre de 2026. (Foto de Tetiana Dzhafarrova / AFP).
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky (izquierda), y el canciller de Alemania, Friedrich Merz, visitan el edificio dañado de la Academia de Ciencias de Ucrania en Kiev el 4 de octubre de 2026. (Foto de Tetiana Dzhafarrova / AFP).
/ TETIANA DZHAFAROVA
Por Agencia EFE

El Ministerio de Defensa de Ucrania y la empresa germana Diehl Defence, fabricante del sistema antiaéreo IRIS-T, firmaron un “memorando de cooperación” por el cual Kiev comprará miles de misiles interceptores para esos equipos, activos en territorio ucraniano.

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