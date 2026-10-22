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La posibilidad de reanudar los diálogos se da luego de un viaje a Europa por Steve Witkoff, enviado especial de Donald Trump, quien se reunió con el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, y otros líderes europeos, y que culminó con un encuentro de tres horas con Vladimir Putin en el Kremlin.

“El presidente informó a Witkoff de que, en principio, estamos dispuestos a reanudar las negociaciones tripartitas en torno al 10 de noviembre sobre el asunto más importante: la creación de un sistema de seguridad para Rusia y Ucrania al término del conflicto”, indicó el asesor de Política Internacional de Putin, Yuri Ushakov, en una rueda de prensa.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ofrece una rueda de prensa en Oslo, el 20 de octubre de 2026. (Jonathan Nackstrand / AFP) / JONATHAN NACKSTRAND

Horas después, el propio Zelensky se declaró “favorable” a una reunión trilateral con las partes rusas y estadounidenses “lo antes posible”. Sin embargo, en una entrevista previa con Fox News el mandatario exigió garantías de seguridad de EE.UU. y sus aliados para reiniciar el diálogo de paz y también propuso un alto al fuego definitivo del conflicto en las que se “congele” las actuales líneas del frente.

Zelensky también instó a no dejar a Ucrania fuera de las conversaciones de paz, luego de que Ushakov mencionara un posible encuentro entre Putin, Trump y el presidente chino, Xi Jinping, en la próxima cumbre del foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en noviembre.

Complicando la materia está que el acercamiento diplomático se produce no solo durante un mayor acercamiento entre Estados Unidos y Rusia, sino también un recrudecimiento en la relación entre Washington y Kiev. En las últimas semanas, Zelensky cuestionó las decisiones estadounidenses de suspender las sanciones económicas sobre el petróleo ruso y la compra de cientos de miles de toneladas de diesel, así como las tardanzas para reemplazar el suministro de misiles interceptores Patriot ya pagados y extrañas brechas en la inteligencia sobre ataques rusos.

Por su parte, la Casa Blanca negó haber perjudicado deliberadamente a Ucrania, mientras que el propio Trump acusó a Zelensky de aumentar los precios mundiales de combustible con sus ataques a las plantas petroleras rusas.

La iniciativa, que el presidente Trump ha calificado como “lo más cerca de acabar la guerra” hasta la fecha, supone un nuevo intento de reactivar las conversaciones suspendidas en febrero por el inicio de la Guerra en Irán, unos diálogos que no habían mostrado muchos avances para acercar las partes.

¿Verdadera posibilidad de paz o más de lo mismo?

Son estos problemas los que siguen siendo estructurales para la negociación, nota el internacionalista Jorge Antonio Chávez Mazuelos, docente de la Academia Diplomática del Perú, en conversación con El Comercio. El experto resalta que por el momento las partes mantienen exigencias todavía muy lejanas entre ellos.

Explica que Rusia sostiene que es necesario resolver las cuestiones de fondo que, según su narrativa, motivaron el conflicto, y entre sus exigencias están frenar la expansión de la OTAN, limitar la presencia militar de la alianza en su flanco oriental, impedir que Ucrania se convierta en miembro de la organización y reducir considerablemente las fuerzas armadas ucranianas. También pretende conservar los territorios que ha anexado ilegalmente.

Ucrania, por su parte, busca una solución que respete su derecho a la autodeterminación y su integridad territorial. También aspira a obtener reparaciones por los enormes daños causados durante la invasión y garantías de seguridad que impidan una nueva agresión rusa.

Un hombre retira escombros en el lugar de un ataque aéreo en Kiev el 19 de octubre de 2026, en medio de la invasión rusa de Ucrania. (Foto de OLEKSII FILIPPOV / AFP). / OLEKSII FILIPPOV

“Honestamente, no soy optimista (sobre el éxito de las negociaciones)”, señala el experto. “No vemos avances ni señales claras de que las partes estén dispuestas a ceder en sus pretensiones esenciales.”

Enrique Banús, director del Instituto de Estudios Europeos de la Universidad de Piura, muestra una opinión similar a la de su colega, aunque destaca una diferencia notable en el hecho de que antes de su encuentro con Putin, Witkoff viajó a Oslo para recoger las propuestas del Zelinski y otros líderes europeos para terminar el conflicto.

“Esto sugiere que Estados Unidos está más abierto a escuchar las posiciones de Ucrania y, posiblemente, las de los líderes europeos”, señala. Aunque notó que la respuesta rusa, en las que el representante del Kremlin calificó las propuestas de los líderes europeos como “carentes de contenido”, es un tono del “que se mantiene dentro de lo acostumbrado” por parte de Moscú.

El internacionalista considera que todavía es muy prematuro anticipar el resultado de las conversaciones, en particular porque hasta el momento no se conocen cuáles son las nuevas propuestas de Ucrania ni los países europeos.

“Creo que hay que esperar conocer el resultado de las conversaciones en Moscú y, sobre todo, lo que informe Witkoff”, señala Banús.“Ya que las declaraciones de Trump pertenecen muchas veces más al género publicitario que al informativo”.

Una de las primeras muestras del rumbo en que tomarán estas negociaciones podrá verse en la propuesta de Zelensky para congelar el frente de guerra en las posiciones actuales, algo que el internacionalista Chávez Mazuelos considera complicado de que acepte.

“Rusia tiene algunos incentivos para aceptar, ya que mantener las operaciones militares exige cada vez más personal, y aumentar el reclutamiento, especialmente en las zonas urbanas, puede tener un costo político para el Gobierno ruso y afectar a determinados sectores de las élites”, señala. “Sin embargo, Moscú también considera que está entrando en una etapa del año en la que las condiciones climáticas podrían favorecer sus avances militares y que si no consigue progresar antes del invierno más duro, las operaciones podrían volverse más difíciles.”

Lo que gana Trump

Con posiciones tan dispares entre Rusia y Ucrania, el verdadero impulso de la administración de Trump en promover estas negociaciones parece no estar tanto en llegar a la paz en Europa, sino en apagar fuegos dentro de su propio territorio, con ambos expertos consultados notando de que el mandatario republicano busca ganar réditos políticos a cara de las elecciones legislativas de medio mandato del 3 de noviembre, que ya se muestran con prospectos sombríos para su partido en parte por la guerra de Irán y el aumento del costo de vida y el precio del combustible.

“Las encuestas electorales no le dan muy buen resultado a Trump y yo creo que está intentando conseguir algunos puntos complementarios”, afirma. “En ese contexto se entiende que haya abierto la posibilidad de mejorar las relaciones económicas con Rusia.”

En ese aspecto, entre los anuncios del miércoles por parte del Kremlin luego del encuentro entre Witkoff y Putin estuvo el envío del primer buque de combustible de Rusia a Estados Unidos con el que se intentará reducir los elevados precios del diesel en el país.

Mostrar avances en la guerra de Ucrania también ofrece a Trump la posibilidad de mostrarse como un dirigente capaz de acabar guerras, una de las promesas centrales de su discurso político, aunque una que se ha visto tambalear por iniciar un conflicto en el Medio Oriente.

En esta imagen, tomada por el servicio de prensa del Tribunal Municipal de Moscú el 7 de octubre de 2024, el ciudadano estadounidense Stephen Hubbard, de 72 años, acusado de luchar como mercenario para Ucrania, asiste a la audiencia judicial. (AFP). / HANDOUT

“Creo que está atado de alguna manera también a imperativos políticos internos, a seguir impulsando esta narrativa de que Trump es un presidente de paz y que puede resolver temas, tratar de apuntalarlo de cara a las elecciones de medio término”, explica Chávez Mazuelos.

Putin ya le ha dado un rédito a su par estadounidense con la liberación de Stephen Hubbard, un estadounidense de 75 años que había sido condenado en Rusia por actividades mercenarias en beneficio de Ucrania, cargos que niega. Witkoff llegó a calificar a Putin de “humanista”, comentario que generó controversia. Aunque Trump sostuvo que la liberación no fue producto de una contrapartida, sino por “respeto” de su persona, luego relacionó la liberación con la suspensión de las sanciones a Rusia.