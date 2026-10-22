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Resumen

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En esta fotografía de archivo distribuida por la agencia estatal rusa Sputnik, el presidente de Rusia, Vladimir Putin (a la derecha), saluda al enviado especial de EE. UU., Steve Witkoff (a la izquierda), antes de su reunión en San Petersburgo el 21 de octubre de 2026. (Foto de Kristina Solovyova / POOL / AFP)
En esta fotografía de archivo distribuida por la agencia estatal rusa Sputnik, el presidente de Rusia, Vladimir Putin (a la derecha), saluda al enviado especial de EE. UU., Steve Witkoff (a la izquierda), antes de su reunión en San Petersburgo el 21 de octubre de 2026. (Foto de Kristina Solovyova / POOL / AFP)
/ KRISTINA SOLOVYOVA
Por Juan Luis Del Campo

Tras meses sepultada bajo tierra, la posibilidad de terminar el conflicto entre Ucrania y Rusia dio su mayor muestra de vida en meses el miércoles 21 de octubre, luego de que líderes en Kiev y Moscú se mostraron dispuestos a retomar las negociaciones de paz mediadas por Estados Unidos a partir de noviembre.

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